Prediksi Skor Torino vs Lecce: Il Toro Ingin Bangkit, Tuan Rumah Diunggulkan Menang

JawaPos.com – Torino berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Lecce pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu (7/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Tiga poin menjadi target penting bagi Torino yang sedang berusaha menghentikan tren negatif. Tim berjuluk Il Toro tersebut sebelumnya mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Serie A. Namun, momentum itu terhenti setelah mereka menelan dua kekalahan dari Como dan Frosinone.

Di sisi lain, Lecce juga datang dengan kondisi yang belum ideal. Tim tamu mengalami empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Situasi tersebut membuat kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Torino Berusaha Bangkit di Kandang Torino sebenarnya memiliki modal cukup baik sebelum memasuki periode sulit. Kemenangan beruntun yang mereka raih sempat menunjukkan perkembangan permainan di bawah arahan Ignazio Abate.

Namun, dua pertandingan terakhir memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Torino kalah 1-3 dari Como, kemudian kembali gagal mendapatkan poin setelah takluk 0-2 dari Frosinone.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi pemain ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Torino sudah kebobolan sembilan gol dalam 30 menit terakhir pertandingan musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka masih perlu memperbaiki organisasi pertahanan dan menjaga fokus sepanjang laga.

Menghadapi Lecce, Abate tentu berharap para pemainnya bisa tampil lebih disiplin. Apalagi, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Torino untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri.

Kualitas lini depan juga bisa menjadi pembeda. Ché Adams dan Giovanni Simeone diperkirakan kembali menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. Keduanya memiliki karakter permainan yang bisa memberikan variasi serangan, baik melalui kombinasi maupun pergerakan tanpa bola.

Nikola Vlašić berpotensi menjalankan peran penting di belakang dua penyerang tersebut. Kreativitas gelandang asal Kroasia itu dibutuhkan untuk menghubungkan lini tengah dengan barisan depan.

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