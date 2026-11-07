Kevin Diks Akui Kartu Merah Bikin Borussia Monchengladbach Kalah dari Hamburger SV

Kevin Diks saat membela Borussia Monchengladbach. (Kevin Diks)
JawaPos.com - Kevin Diks mengakui kartu merah membuat Borussia Monchengladbach kesulitan mengalahkan Hamburger SV di pekan kesembilan Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 1-3 tersebut dimainkan di Volksparkstadion, Sabtu (7/11/2026).
Pada awal babak kedua, Ko Itakura mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-49. Hal itu membuat Borussia Monchengladbach kesulitan memberikan perlawanan ke Hamburger SV saat laga masih berlangsung imbang 1-1.
Hanya berlangsung 10 menit, Hamburger SV mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mereka berhasil unggul lewat gol yang dicetak Shafiq Nandja dan makin tidak berkutik setelah Albert Gronbaek mencetak gol pada menit ke-70.
Kartu merah yang diterima Ko Itakura, diakui Kevin Diks membuat Borussia Monchengladbach kesulitan untuk menang. Meskipun demikian, dia menilai timnya tetap memberikan perlawanan.
"Kartu merah jelas membuat keadaan lebih sulit di babak kedua. Namun, kami masih memiliki beberapa peluang dan kami memberikan perlawanan yang bagus di beberapa momen pertandingan," kata Kevin Diks yang dilansir dari laman resmi Borussia Monchengladbach, Sabtu (7/11/2026).
Bek Timnas Indonesia tersebut menyayangkan kelemahan Monchengladbach dalam mengantisipasi tendangan jarak jauh. Terbukti, Miro Muheim dan Albert Grønbæk bisa mencetak gol dari jarak yang jauh.
Diks berharap setelah kekalahan melawan Hamburger SV, rekan setimnya bisa menunjukkan reaksi yang tepat. Dia ingin timnya kembali meraih kemenangan setelah tiga laga sebelumnya tidak pernah kalah.
"Kebobolan dua gol jarak jauh dalam pertandingan seperti ini sangat berat. Kami perlu menunjukkan reaksi yang tepat dan mendapatkan kembali momentum yang kami miliki sebelumnya," pungkas Kevin Diks.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022