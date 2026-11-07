Kevin Diks Akui Kartu Merah Bikin Borussia Monchengladbach Kalah dari Hamburger SV

JawaPos.com - Kevin Diks mengakui kartu merah membuat Borussia Monchengladbach kesulitan mengalahkan Hamburger SV di pekan kesembilan Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 1-3 tersebut dimainkan di Volksparkstadion, Sabtu (7/11/2026).

Pada awal babak kedua, Ko Itakura mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-49. Hal itu membuat Borussia Monchengladbach kesulitan memberikan perlawanan ke Hamburger SV saat laga masih berlangsung imbang 1-1.

Hanya berlangsung 10 menit, Hamburger SV mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mereka berhasil unggul lewat gol yang dicetak Shafiq Nandja dan makin tidak berkutik setelah Albert Gronbaek mencetak gol pada menit ke-70.

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Kartu merah yang diterima Ko Itakura, diakui Kevin Diks membuat Borussia Monchengladbach kesulitan untuk menang. Meskipun demikian, dia menilai timnya tetap memberikan perlawanan.

"Kartu merah jelas membuat keadaan lebih sulit di babak kedua. Namun, kami masih memiliki beberapa peluang dan kami memberikan perlawanan yang bagus di beberapa momen pertandingan," kata Kevin Diks yang dilansir dari laman resmi Borussia Monchengladbach, Sabtu (7/11/2026).

Bek Timnas Indonesia tersebut menyayangkan kelemahan Monchengladbach dalam mengantisipasi tendangan jarak jauh. Terbukti, Miro Muheim dan Albert Grønbæk bisa mencetak gol dari jarak yang jauh.

Diks berharap setelah kekalahan melawan Hamburger SV, rekan setimnya bisa menunjukkan reaksi yang tepat. Dia ingin timnya kembali meraih kemenangan setelah tiga laga sebelumnya tidak pernah kalah.