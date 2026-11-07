Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Hull City: Ezri Konsa Tetap Jadi Andalan Lini Belakang

JawaPos.com - Arsenal menjamu Hull City di pekan ke-10 Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Ezri Konsa dipastikan masih bisa bermain untuk laga melawan Hull City. Mikel Arteta mengatakan bahwa beknya itu dalam kondisi yang baik meski sempat mengalami benturan di lututnya saat melawan Slavia Praha.

"Dia baik-baik saja - dia merasa jauh lebih baik hari ini. Kami membawanya keluar pada hari Rabu sebagai tindakan pencegahan, tetapi kemarin dan hari ini (kemarin) dia merasa sehat," kata Mikel Arteta yang dikutip laman resmi Arsenal, Sabtu (7/11/2026).

Pelatih asal Spanyol tersebut juga memberikan kabar terkini dari Bukayo Saka yang masih dalam pemulihan cedera otot paha. Arteta memperkirakan setelah jeda internasional, Saka akan berlatih di lapangan.

"Kita jelas berbicara tentang beberapa minggu. Mari kita lihat setelah jeda internasional. Dia akan mulai berlatih di lapangan dan mulai lebih aktif serta melihat bagaimana kondisinya, tetapi sayangnya dia akan absen untuk sementara waktu," ujar Arteta.

"Saya tidak ingin memberi tekanan terlalu besar pada mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk kembali bugar, Bukayo sangat ingin kembali bersama tim, tetapi ini masih terlalu dini," lanjut pelatih 44 tahun tersebut.

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Selain itu, William Saliba sudah pulih dari cedera punggung saat membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Dia akan tersedia di bangku cadangan saat melawan Hull City dan kemungkinan kembali dipanggil negaranya untuk jeda internasional.

"Kami telah menjalin kontak yang sangat erat [dengan Prancis], saya rasa mereka akan mengumumkannya pukul 5 sore ini, jadi mereka sudah memiliki semua informasinya. Sekarang ini terserah mereka, dalam hal ini Zinedine [Zidane], untuk memberikan keputusan," jelas Arteta.