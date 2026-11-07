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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 15.42 WIB

Kevin Diks Masuk Sebagai Pengganti Saat Gladbach Kalah dari Hamburg

Borussia Monchengladbach kembali gagal meraih poin setelah kalah dalam Derby Rhine. Kevin Diks tampil sebagai starter, tetapi timnya belum mampu keluar dari keterpurukan di Bundesliga. (Dok. Bundesliga) - Image

Borussia Monchengladbach kembali gagal meraih poin setelah kalah dalam Derby Rhine. Kevin Diks tampil sebagai starter, tetapi timnya belum mampu keluar dari keterpurukan di Bundesliga. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com - Bek tim nasional Indonesia Kevin Diks tampil sebagai pemain pengganti saat Borussia Monchengladbach kalah 1-3 dari Hamburger SV pada pekan kesembilan Liga Jerman di Stadion Volkspark, Hamburg.

Berdasarkan catatan pertandingan Bundesliga, Jumat waktu setempat, Diks masuk pada menit ke-56 menggantikan Robin Hack setelah Monchengladbach kehilangan satu pemain akibat kartu merah.

Hamburg membuka keunggulan melalui Miro Muheim pada menit ke-11 setelah menerima umpan Albert Sambi Lokonga.

Monchengladbach menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui Robin Hack pada menit ke-44, memanfaatkan umpan Joe Scally.

Memasuki babak kedua, Monchengladbach harus bermain dengan 10 orang setelah Ko Itakura menerima kartu kuning kedua pada menit ke-49.

Situasi tersebut membuat pelatih Monchengladbach memasukkan Diks untuk memperkuat pertahanan dengan menggantikan Hack.

Namun, Hamburg kembali unggul pada menit ke-59 melalui Shafiq Nandja setelah menerima umpan Albert Gronbaek.

Monchengladbach berupaya menyamakan kedudukan, tetapi Hamburg justru memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui Gronbaek pada menit ke-70.

Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.

Editor: Banu Adikara
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