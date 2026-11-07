Kevin Diks Masuk Sebagai Pengganti Saat Gladbach Kalah dari Hamburg

Borussia Monchengladbach kembali gagal meraih poin setelah kalah dalam Derby Rhine. Kevin Diks tampil sebagai starter, tetapi timnya belum mampu keluar dari keterpurukan di Bundesliga. (Dok. Bundesliga)
JawaPos.com - Bek tim nasional Indonesia Kevin Diks tampil sebagai pemain pengganti saat Borussia Monchengladbach kalah 1-3 dari Hamburger SV pada pekan kesembilan Liga Jerman di Stadion Volkspark, Hamburg.
Berdasarkan catatan pertandingan Bundesliga, Jumat waktu setempat, Diks masuk pada menit ke-56 menggantikan Robin Hack setelah Monchengladbach kehilangan satu pemain akibat kartu merah.
Hamburg membuka keunggulan melalui Miro Muheim pada menit ke-11 setelah menerima umpan Albert Sambi Lokonga.
Monchengladbach menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui Robin Hack pada menit ke-44, memanfaatkan umpan Joe Scally.
Memasuki babak kedua, Monchengladbach harus bermain dengan 10 orang setelah Ko Itakura menerima kartu kuning kedua pada menit ke-49.
Situasi tersebut membuat pelatih Monchengladbach memasukkan Diks untuk memperkuat pertahanan dengan menggantikan Hack.
Namun, Hamburg kembali unggul pada menit ke-59 melalui Shafiq Nandja setelah menerima umpan Albert Gronbaek.
Monchengladbach berupaya menyamakan kedudukan, tetapi Hamburg justru memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui Gronbaek pada menit ke-70.
Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022