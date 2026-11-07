Kevin Diks Masuk Sebagai Pengganti Saat Gladbach Kalah dari Hamburg

JawaPos.com - Bek tim nasional Indonesia Kevin Diks tampil sebagai pemain pengganti saat Borussia Monchengladbach kalah 1-3 dari Hamburger SV pada pekan kesembilan Liga Jerman di Stadion Volkspark, Hamburg.

Berdasarkan catatan pertandingan Bundesliga, Jumat waktu setempat, Diks masuk pada menit ke-56 menggantikan Robin Hack setelah Monchengladbach kehilangan satu pemain akibat kartu merah.

Hamburg membuka keunggulan melalui Miro Muheim pada menit ke-11 setelah menerima umpan Albert Sambi Lokonga.

Monchengladbach menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui Robin Hack pada menit ke-44, memanfaatkan umpan Joe Scally.

Memasuki babak kedua, Monchengladbach harus bermain dengan 10 orang setelah Ko Itakura menerima kartu kuning kedua pada menit ke-49.

Situasi tersebut membuat pelatih Monchengladbach memasukkan Diks untuk memperkuat pertahanan dengan menggantikan Hack.

Namun, Hamburg kembali unggul pada menit ke-59 melalui Shafiq Nandja setelah menerima umpan Albert Gronbaek.

Monchengladbach berupaya menyamakan kedudukan, tetapi Hamburg justru memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui Gronbaek pada menit ke-70.