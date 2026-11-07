Prediksi Skor Espanyol vs Deportivo La Coruna: Branquiazuis Curi Poin demi Naik ke Papan Atas

JawaPos.com — Deportivo La Coruna diprediksi mencuri satu poin melalui hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Espanyol dalam lanjutan La Liga, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.15 WIB, demi menjaga peluang merangsek ke papan atas.

Branquiazuis datang dengan 14 poin dan menempati peringkat kedelapan, sementara tuan rumah berada di posisi ke-14 dengan 11 poin dari 11 pertandingan.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim yang baru mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah memenangi pertandingan liga terakhir.

Deportivo menundukkan Osasuna 2-1, sedangkan Espanyol membawa pulang kemenangan penting 1-0 dari markas Villarreal.

Meski posisi kedua tim terpaut enam tingkat, selisih koleksi poin mereka hanya tiga angka.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini penting bagi Deportivo untuk mempertahankan posisi sekaligus membuka kesempatan mendekati kelompok atas klasemen.

Bagaimana modal Espanyol menyambut Deportivo? Espanyol memiliki modal kemenangan atas Villarreal untuk menghadapi Deportivo setelah melewati periode yang cukup menyulitkan.

Gol Leandro Cabrera pada babak kedua memastikan tiga poin sekaligus menghentikan rentetan tiga kekalahan di seluruh kompetisi.