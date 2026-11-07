Prediksi Skor Torino vs Lecce: Il Toro Bidik Kemenangan demi Dongkrak Peringkat

JawaPos.com — Torino diprediksi mengalahkan Lecce 2-1 dalam lanjutan Serie A di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu (7/11/2026) pukul 21.00 WIB, untuk membuka peluang memperbaiki peringkat di papan tengah.

Dukungan publik Turin dan ketajaman duet penyerangnya menjadi modal Il Toro menghentikan dua kekalahan beruntun, meski rapuhnya pertahanan pada pengujung pertandingan masih menyimpan ancaman bagi tuan rumah.

Pertemuan ini mempertemukan dua kesebelasan yang sama-sama membutuhkan kemenangan setelah kembali tumbang pada pekan sebelumnya.

Torino kehilangan momentum kebangkitan, sedangkan Lecce terus merosot dan kini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara.

Bagi tuan rumah, laga ini menawarkan kesempatan mengembalikan kepercayaan diri sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Namun, kemenangan hanya bisa didekati jika pasukan Ignazio Abate mampu menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Mengapa Torino Lebih Diunggulkan atas Lecce? Torino memiliki modal pertemuan yang lebih meyakinkan untuk menghadapi Lecce, terutama ketika bermain di Turin.

Granata selalu mencatatkan clean sheet dalam empat kunjungan terakhir lawannya tersebut, termasuk kemenangan 1-0 pada awal tahun ini.