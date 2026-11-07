Prediksi Skor Bristol City vs Norwich City: The Canaries Diunggulkan Menang di Ashton Gate

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)
JawaPos.com - Bristol City akan menjamu Norwich City dalam lanjutan pekan ke-15 Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Ashton Gate Stadium pada Sabtu (7/11/2026) pukul 19.30 WIB.
Kedua tim memiliki modal poin yang sama menjelang pertemuan ini. Bristol City dan Norwich City sama-sama mengoleksi 18 poin dari 14 pertandingan. Namun, Norwich berada di posisi ke-12 klasemen, sedangkan Bristol City menempati peringkat ke-15 karena kalah dalam selisih gol.
Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Tambahan tiga poin bisa membantu mereka memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di papan tengah Championship.
Norwich City datang dengan kepercayaan diri yang lebih baik. Tim berjuluk The Canaries itu sedang berada dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun atas Charlton Athletic, Watford, dan Derby County.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa Norwich mulai menemukan permainan terbaiknya. Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Dalam tiga pertandingan terakhir, mereka mampu mencetak total 10 gol.
Ketajaman tersebut tentu menjadi modal penting saat menghadapi Bristol City. Apalagi, Norwich memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kondisi tuan rumah yang belum menunjukkan konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Di sisi lain, Bristol City justru sedang menghadapi periode yang kurang menyenangkan. The Robins tercatat menelan tiga kekalahan kandang secara beruntun di Ashton Gate.
Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Michael Skubala. Pelatih Bristol City itu perlu segera memperbaiki keseimbangan permainan timnya, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kemampuan menyerang cukup baik.
Kekalahan 1-2 dari Wolves pada pertandingan terakhir juga menjadi gambaran bahwa Bristol City masih perlu meningkatkan efektivitas permainan. Mereka sebenarnya memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi keuntungan tersebut belum mampu diubah menjadi hasil positif.
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