Prediksi Skor Leeds United vs Tottenham Hotspur: Duel Ketat di Elland Road, Spurs Targetkan Menang

JawaPos.com - Leeds United akan menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan pekan Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Elland Road, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.30 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan untuk meraih poin, sehingga duel diperkirakan berjalan cukup ketat.

Tottenham datang dengan modal catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Leeds. Namun, bermain di Elland Road bukan perkara mudah bagi tim tamu. Leeds dikenal mampu memberikan perlawanan ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 11 Mei 2026. Saat itu, Tottenham Hotspur harus puas bermain imbang 1-1 ketika menjamu Leeds. Mathys Tel sempat membawa Spurs unggul lebih dahulu sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan melalui titik penalti.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa Leeds tetap memiliki kemampuan untuk menyulitkan Tottenham. Apalagi, pertandingan kali ini berlangsung di kandang sendiri, yang bisa menjadi tambahan motivasi bagi pasukan tuan rumah.

Jika melihat catatan lima pertemuan terakhir, Tottenham memang lebih unggul. Spurs berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Salah satu kemenangan terbesar terjadi pada Februari 2022 ketika mereka mengalahkan Leeds dengan skor 4-0.

Tottenham juga pernah menang 4-3 dalam pertandingan yang berlangsung pada November 2022. Sementara itu, Leeds belum mampu mengalahkan Spurs dalam lima pertemuan tersebut. Pada pertemuan Oktober 2025, Tottenham kembali membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.

Meski demikian, catatan head to head tidak sepenuhnya menjadi jaminan bagi Tottenham untuk mendapatkan tiga poin. Leeds memiliki peluang memberikan kejutan, terutama jika mampu memanfaatkan dukungan suporter dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Kondisi pemain menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan kedua tim menjelang pertandingan ini. Dari kubu Leeds, Noah Okafor dan Anton Stach masih diragukan tampil karena mengalami masalah kebugaran. Okafor mengalami cedera otot adduktor, sedangkan Stach mengalami patah jari kaki.