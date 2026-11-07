Prediksi Skor Fulham vs Newcastle United: The Magpies Curi Poin Krusial Menjauh dari Zona Degradasi

Fulham menjamu Newcastle United di Craven Cottage dalam duel penting untuk menjaga jarak dari zona degradasi Premier League. (Newcastle)
JawaPos.com — Newcastle United diprediksi mencuri satu poin saat menghadapi Fulham di Craven Cottage, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB, untuk menjaga jarak dari zona degradasi Premier League.
Duel dua penghuni papan bawah ini berpotensi berakhir 1-1 karena The Magpies sedang tertekan, sedangkan tuan rumah mulai menemukan konsistensi dengan tiga pertandingan beruntun tanpa kekalahan di liga.
Tambahan poin akan berarti bagi Newcastle United yang menempati peringkat ke-13 dengan keunggulan empat angka atas tiga tim terbawah.
Fulham berada dua tingkat di bawahnya dan hanya berjarak dua poin dari zona merah, sehingga hasil pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.
Fulham menunjukkan perbaikan setelah melewati enam pertandingan pembuka Premier League tanpa kemenangan musim ini.
Tim asuhan Alvaro Arbeloa kemudian hanya sekali kalah dalam enam laga liga terakhir, dengan rincian dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Dua kemenangan beruntun dengan skor identik 1-0 atas Hull City dan Coventry City menjadi pijakan kebangkitan The Cottagers.
Mereka melanjutkannya dengan hasil imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pertandingan terakhir, sekaligus memperpanjang periode positif yang dibutuhkan untuk menjauh dari ancaman degradasi.
Fulham memang terbantu kesalahan kiper Aston Villa, Zion Suzuki, yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada pertengahan babak kedua.
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