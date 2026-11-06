Bartesaghi Kecewa AC Milan Takluk dari Ferencvaros di San Siro, Soroti Kesalahan Pemain

Davide Bartesaghi saat laga AC Milan lawan Ferencvaros. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com – Davide Bartesaghi mengungkapkan kekecewaannya setelah AC Milan menelan kekalahan 0-2 dari Ferencvaros pada matchday keempat Liga Europa 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di San Siro, Jumat (6/11/2026).
Kekalahan di kandang sendiri itu sulit diterima oleh para pemain Rossoneri. Sebab, mereka merasa telah menjalani persiapan dengan baik sebelum menghadapi wakil Hungaria tersebut.
Apalagi, kepercayaan diri AC Milan sedang meningkat setelah berhasil mengalahkan Inter Milan dalam laga derbi. Bartesaghi mengungkapkan bahwa para pemain sangat antusias menyambut pertandingan melawan Ferencvaros dan sudah mempelajari kekuatan serta kelemahan lawan.
"Kami tahu segalanya tentang lawan dan apa yang harus kami harapkan. Kami telah berlatih dengan baik sepanjang minggu dan, terutama setelah derbi, kami memiliki antusiasme yang tepat. Alarm baru mulai berbunyi begitu kami berada di lapangan. Kami mencoba untuk membalikkan keadaan sebisa mungkin di babak kedua, tetapi kami tidak berhasil," kata Davide Bartesaghi kepada Sky Sports yang dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (6/11/2026).
Bek berusia 20 tahun tersebut menilai AC Milan tidak memulai pertandingan dengan baik. Ia menyayangkan timnya gagal menunjukkan reaksi cepat ketika menghadapi tekanan Ferencvaros.
Menurut Bartesaghi, dua gol yang bersarang di gawang Rossoneri juga tidak lepas dari kesalahan para pemain sendiri.
Gol pertama Ferencvaros tercipta pada menit ke-52 melalui Lenny Joseph. Penyerang tersebut berhasil memanfaatkan kesalahan kontrol bola yang dilakukan Lorenzo Torriani.
AC Milan kembali melakukan kesalahan pada menit ke-66. Saat berusaha membangun serangan, Rossoneri justru kehilangan penguasaan bola. Situasi tersebut dimanfaatkan Lenny Joseph untuk mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan Ferencvaros dengan skor 2-0.
Bartesaghi menilai timnya seharusnya bisa bereaksi lebih cepat sebelum kesalahan tersebut berujung gol.
"Kami kurang memiliki sikap yang tepat sejak awal. Seharusnya kami bereaksi segera, bukannya menunggu sampai kami dihukum. Mereka menciptakan peluang dengan memanfaatkan kesalahan kami. Kami akan menjilat luka kami dan melihat apa yang salah, kemudian menghadapi pertandingan berikutnya dengan tekad yang tepat dan semangat tim yang berbeda," pungkas Bartesaghi.
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