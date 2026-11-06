Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Rizka Perdana Putra
Jumat, 6 November 2026 | 23.40 WIB

Konstantinos Karetsas Cetak Gol Kemenangan BVB, Nyaris Tidak Main karena di Toilet

Winger Borussia Dortmund (BVB), Konstantinos Karetsas (kanan). (Dok. Instagram/@kosta.karetsas) - Image

Winger Borussia Dortmund (BVB), Konstantinos Karetsas (kanan). (Dok. Instagram/@kosta.karetsas)

JawaPos.com - Winger Konstantinos Karetsas hampir tidak dimainkan Borussia Dortmund (BVB) dalam laga kontra Real Betis di Signal Iduna Park, Dortmund, kemarin (5/11). Sebab, saat der trainer BVB Niko Kovac mencarinya untuk menggantikan striker Serhou Guirassy yang cedera setelah setengah jam awal permainan, Karetsas tidak ada di bench.

Usut punya usut, Karetsas ternyata sedang pergi ke toilet. ”Aku mencarinya dan dia tidak di sana (bench). Aku lalu memanggil Carney (Chukwuemeka), tetapi dia tiba-tiba muncul. Jika saat itu dia masih duduk di toilet atau apa pun yang sedang dia lakukan, dia tidak akan kami mainkan,” ungkap Kovac.

Dilansir dari Goal, Karetsas mengaku tidak tahu instruksi khusus yang diinginkan Kovac saat dia masuk menggantikan Guirassy. ”Aku baru saja dari toilet. Jadi, tidak sempat ada instruksi. ’Ikuti alur permainan’, begitu yang dia (Kovac) katakan setelah aku ada di lapangan,” beber Karetsas. Berjarak 38 menit setelah masuk (menit ke-72), Karetsas jadi penentu kemenangan 2-1. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gagal Antisipasi Set Pieces Fenerbahce, Liverpool Sial Lagi di Istanbul - Image
Sepak Bola Dunia

Gagal Antisipasi Set Pieces Fenerbahce, Liverpool Sial Lagi di Istanbul

Jumat, 6 November 2026 | 23.27 WIB

Prediksi Skor Bodø/Glimt vs Dortmund: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bodø/Glimt vs Dortmund: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Borussia Dortmund Tumbang di Markas Bodo/Glimt, Rumput Sintetis Jadi Sorotan - Image
Sepak Bola Dunia

Borussia Dortmund Tumbang di Markas Bodo/Glimt, Rumput Sintetis Jadi Sorotan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore