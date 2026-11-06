Konstantinos Karetsas Cetak Gol Kemenangan BVB, Nyaris Tidak Main karena di Toilet

JawaPos.com - Winger Konstantinos Karetsas hampir tidak dimainkan Borussia Dortmund (BVB) dalam laga kontra Real Betis di Signal Iduna Park, Dortmund, kemarin (5/11). Sebab, saat der trainer BVB Niko Kovac mencarinya untuk menggantikan striker Serhou Guirassy yang cedera setelah setengah jam awal permainan, Karetsas tidak ada di bench.

Usut punya usut, Karetsas ternyata sedang pergi ke toilet. ”Aku mencarinya dan dia tidak di sana (bench). Aku lalu memanggil Carney (Chukwuemeka), tetapi dia tiba-tiba muncul. Jika saat itu dia masih duduk di toilet atau apa pun yang sedang dia lakukan, dia tidak akan kami mainkan,” ungkap Kovac.