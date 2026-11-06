Prediksi Skor Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Kevin Diks Berpeluang Comeback

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. (Borussia Monchengladbach)
JawaPos.com - Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Hamburger SV pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Volksparkstadion, Sabtu (7/11) pukul 02.30 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Salah satu hal yang menarik perhatian menjelang pertandingan ini adalah peluang kembalinya bek Timnas Indonesia, Kevin Diks.
Pemain berusia 30 tahun tersebut dikabarkan sudah kembali tersedia setelah melewatkan tiga pertandingan terakhir akibat masalah kebugaran.
Kehadiran Diks tentu bisa menjadi tambahan penting bagi Gladbach. Pasalnya, tim berjuluk Die Fohlen tersebut masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan setelah kebobolan 22 gol dari delapan pertandingan Bundesliga musim ini.
Diks terakhir kali memperkuat Gladbach ketika menghadapi Hoffenheim pada 18 Oktober 2026.
Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-2 tersebut, dia bermain selama 90 menit.
Meski demikian, kesempatan Diks tampil sebagai starter masih belum bisa dipastikan.
Berdasar perkiraan susunan pemain, mantan pemain FC Copenhagen tersebut kemungkinan memulai pertandingan dari bangku cadangan.
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