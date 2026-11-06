Prediksi Skor Sevilla vs Alaves: Isaac Romero Kembali, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Alaves bakal memberikan kejutan saat dijamu Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol. (Istimewa)
JawaPos.com - Sevilla akan menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-12 La Liga Spanyol 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan.
Sevilla membutuhkan tiga poin setelah menelan kekalahan dari Getafe pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Alaves datang dengan kondisi yang tidak jauh lebih baik. Tim berjuluk Los Babazorros tersebut belum mampu meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.
Laga ini juga berlangsung dalam suasana duka setelah sepak bola Spanyol kehilangan pemain CD Tenerife, Jesus de Miguel. Kepergian pemain tersebut memberikan dampak emosional bagi sejumlah pihak, termasuk kedua tim yang akan bertanding.
Pelatih Sevilla, Luis Garcia Plaza, dan pelatih Alaves, Quique Sanchez Flores, sama-sama menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Jesús de Miguel. Peristiwa tersebut terjadi setelah sang pemain mengalami benturan dengan kiper Andorra, Jesus Owono, dalam pertandingan sebelumnya.
Garcia Plaza juga memberikan perhatian khusus kepada Owono. Kiper tersebut pernah bekerja dengannya ketika masih menangani Alaves. Situasi ini membuat pertandingan akhir pekan menjadi lebih emosional bagi komunitas sepak bola Spanyol.
Di tengah suasana tersebut, Sevilla tetap harus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting. Posisi mereka di klasemen sementara sebenarnya cukup menjanjikan. Sevilla menempati peringkat keenam dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan.
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Catatan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan menunjukkan bahwa performa Sevilla masih belum sepenuhnya stabil. Kekalahan 1-3 dari Getafe menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh García Plaza.
Sebelum hasil mengecewakan tersebut, Sevilla sempat menunjukkan penampilan cukup baik ketika mengalahkan Osasuna dengan skor 2-0 di kandang sendiri. Dukungan suporter di Ramon Sanchez-Pizjuan diharapkan kembali menjadi modal penting untuk menghadapi Alaves.
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