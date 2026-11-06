Prediksi Skor Venezia vs Udinese: Debut Paolo Zanetti Jadi Harapan Kebangkitan Tim Tamu

JawaPos.com - Udinese akan menjalani pertandingan penting saat bertandang ke markas Venezia pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027. Duel yang berlangsung di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (7/11/2026) pukul 02.45 WIB tersebut sekaligus menjadi kesempatan pertama Paolo Zanetti memimpin tim barunya.

Pergantian pelatih diharapkan bisa membawa perubahan bagi Udinese yang sedang terpuruk. Zanetti dipercaya menangani klub hingga 30 Juni 2027 setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Kosta Runjaic menyusul serangkaian hasil mengecewakan.

Menariknya, pertandingan ini mempertemukan Zanetti dengan mantan klub yang pernah ditanganinya. Pelatih asal Italia tersebut memiliki kenangan tersendiri bersama Venezia setelah berhasil membawa mereka promosi ke Serie A pada musim 2020/2021.

Situasi kedua tim menjelang pertandingan juga tidak jauh berbeda. Venezia berada di posisi ke-20 klasemen sementara dengan koleksi tiga poin. Sementara itu, Udinese menempati satu tingkat di atasnya dengan lima poin. Keduanya sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi.

Udinese datang dengan kondisi yang belum ideal. Kekalahan telak 2-5 dari AS Roma pada pertandingan sebelumnya menjadi hasil terakhir di bawah kepemimpinan Runjaic. Secara keseluruhan, mereka sudah menelan tujuh kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi liga.

Kondisi tersebut membuat Zanetti memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Ia tidak hanya dituntut memperbaiki permainan, tetapi juga mengangkat kepercayaan diri para pemain agar bisa kembali bersaing.

Dalam konferensi pers perkenalannya yang dikutip dari situs resmi klub, Zanetti menilai Udinese memiliki potensi untuk bangkit. Namun, menurutnya, perubahan harus dimulai dari kerja keras dan sikap para pemain.

Ia meminta seluruh anggota tim lebih fokus menjalankan tugas masing-masing daripada terlalu banyak berbicara mengenai situasi sulit yang sedang dihadapi klub.