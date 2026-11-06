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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 6 November 2026 | 18.00 WIB

Enzo Maresca Tegaskan Manchester City Tidak Bisa Terus Mengandalkan Erling Haaland

Erling Haaland (Bein Sports) - Image

Erling Haaland (Bein Sports)

JawaPos.com – Enzo Maresca menegaskan Manchester City tidak bisa terus mengandalkan Erling Haaland sebagai satu-satunya sumber gol untuk menghadapi persaingan musim 2026/27.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Penyerang asal Norwegia tersebut telah mencetak 13 gol dalam 12 pertandingan, tetapi Maresca menilai pemain depan lainnya juga harus meningkatkan kontribusi mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig setelah City menelan kekalahan beruntun dari Aston Villa dan Brighton di Premier League.

Maresca mengakui kehadiran Haaland memberikan keuntungan besar bagi City karena ketajamannya di depan gawang mampu menghadirkan gol secara konsisten.

Meski demikian, Maresca menekankan pentingnya seluruh pemain menyerang untuk memanfaatkan peluang dan berkontribusi dalam mencetak gol, terutama ketika Haaland tidak berada dalam kondisi terbaik.

Phil Foden menjadi salah satu pemain yang diharapkan meningkatkan performa setelah mencetak empat gol musim ini, termasuk hat-trick saat menghadapi AEK Athens di Liga Champions.

Maresca juga menyampaikan keyakinannya terhadap perkembangan Foden yang dinilai semakin membaik melalui latihan dan persaingan di dalam tim.

Maresca menilai persaingan antarpemain, termasuk Foden dan Rayan Cherki, dapat membantu City meningkatkan kualitas permainan di berbagai kompetisi.

Editor: Novia Tri Astuti
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