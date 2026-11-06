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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 6 November 2026 | 17.44 WIB

Gianni Infantino Hadapi Desakan Mundur dari Pencalonan Usai Aturan Masa Jabatan Kembali Dipersoalkan

Gianni Infantino (Flashscore) - Image

Gianni Infantino (Flashscore)

JawaPos.com – Mantan Kepala Komite Tata Kelola FIFA, Miguel Maduro, menyatakan bahwa Gianni Infantino tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA pada 2027.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (5/11), Menurut Maduro, ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 2 Statuta FIFA secara tegas membatasi masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

Maduro menilai Infantino telah memenuhi batas tersebut sehingga tidak memiliki dasar untuk kembali mengikuti pemilihan presiden meskipun masa jabatan pertamanya pada 2016 hingga 2019 merupakan periode penyelesaian mandat Sepp Blatter yang mengundurkan diri.

Pernyataan Maduro tersebut mendapat perhatian organisasi hak asasi manusia FairSquare yang sebelumnya telah meminta FIFA menetapkan ketidaklayakan Infantino untuk kembali mencalonkan diri.

FairSquare bahkan telah mengirimkan surat kepada 52 asosiasi anggota FIFA agar mereka mengambil tindakan dan menyatakan sikap terhadap persoalan tersebut.

Organisasi tersebut menilai keputusan Dewan FIFA pada Desember 2022 yang tidak menghitung masa jabatan 2016 hingga 2019 sebagai bagian dari batas periode kepresidenan tidak memiliki penjelasan yang dipublikasikan secara terbuka.

Maduro juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola FIFA yang dinilai tidak mampu membatasi kekuasaan presiden secara efektif.

Maduro menyebut independensi lembaga pengawas telah melemah sehingga presiden memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan tanpa pengawasan yang memadai.

Editor: Novia Tri Astuti
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