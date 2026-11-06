Diduga untuk Gagalkan Siasat Jorge Jesus! Alasan Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal

JawaPos.com - Keputusan Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri kariernya bersama Timnas Portugal mengguncang dunia sepak bola internasional. Penyerang berusia 41 tahun yang kini memperkuat Al Nassr tersebut mengumumkan perpisahannya melalui sebuah video yang dibagikan di media sosial.

Pengumuman itu mengejutkan para penggemar sekaligus sejumlah pihak di dunia sepak bola. Namun, di balik keputusan besar tersebut, muncul dugaan adanya konflik internal yang semakin meruncing antara Ronaldo dan staf kepelatihan Portugal.

Melansir MARCA, Ronaldo diduga sengaja mempercepat pengumuman pensiunnya untuk menghindari kemungkinan kembali dipanggil oleh Jorge Jesus.

Pelatih Portugal tersebut dikabarkan berencana memasukkan nama Ronaldo ke dalam daftar pemain untuk menghadapi Denmark dan Wales di UEFA Nations League. Namun, sang megabintang memilih mengumumkan keputusannya sehari sebelum konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Langkah tersebut diduga menjadi cara Ronaldo untuk menggagalkan rencana Jorge Jesus sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya bersama tim nasional.

Hubungan Ronaldo dan Jorge Jesus Memburuk

Keretakan hubungan antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus disebut mulai terlihat selama jeda internasional September.

Saat itu, keputusan menempatkan Ronaldo di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Norwegia di Oslo memicu ketidakpuasan sang pemain. Situasi semakin rumit setelah ia mengetahui bahwa tempatnya di pertandingan berikutnya juga tidak mendapat jaminan.