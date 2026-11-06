Enzo Maresca Tegaskan Masih Percaya Donnarumma Meski Lakukan Kesalahan Lawan RB Leipzig

Enzo Maresca tetap memberikan dukungan penuh kepada Gianluigi Donnarumma setelah sang kiper melakukan kesalahan dalam kemenangan Manchester City 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions.
JawaPos.com - Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menegaskan bahwa dirinya masih memberikan kepercayaan penuh kepada Gianluigi Donnarumma. Ia tidak khawatir dengan performa sang kiper meskipun melakukan kesalahan dalam kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions, Rabu.
Donnarumma menjadi sorotan setelah gagal mengantisipasi salah satu gol Leipzig. Kiper asal Italia itu membiarkan tembakan lawan melewati dirinya di tiang dekat.
Kesalahan tersebut bukan satu-satunya momen kurang meyakinkan yang ditampilkan Donnarumma musim ini. Kiper berusia 27 tahun itu memang sempat melakukan sejumlah kesalahan yang tidak biasa.
Meski demikian, mantan penjaga gawang Paris Saint-Germain tersebut juga memperlihatkan kualitasnya melalui beberapa penyelamatan gemilang.
Melansir ESPN, Maresca pun menilai satu kesalahan tidak seharusnya menghapus kontribusi positif Donnarumma.
"Ini bukan masalah, tapi ini sebuah kesalahan. Kami menyadari itu, dia tahu itu sebuah kesalahan, tetapi sekarang tinggal 48 jam sebelum pertandingan tandang melawan Nottingham Forest, kita perlu fokus pada itu," kata Maresca.
Maresca Tak Berencana Mengubah Posisi Donnarumma
Ketika ditanya apakah dirinya mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi Donnarumma selama jeda internasional mendatang, Maresca memberikan jawaban tegas.
"Sejujurnya, tidak. Serius, saat ini saya tidak memikirkan jeda internasional dan situasi penjaga gawang karena kita sedang membicarakan sebuah kesalahan."
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