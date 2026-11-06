Mikel Arteta Akui Viktor Gyokeres Tampil Bagus saat Arsenal Menang Tipis atas Slavia Prague

JawaPos.com - Mikel Arteta mengakui bahwa Viktor Gyökeres sangat membutuhkan penampilan impresif setelah sang penyerang tampil gemilang dalam kemenangan Arsenal 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions.

Striker asal Swedia itu menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan yang berlangsung di ibu kota Republik Ceko. Gyökeres menyumbangkan satu assist dan mencetak satu gol dalam salah satu penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan Arsenal pada Juli 2025.

Performa tersebut terasa semakin penting mengingat pemain berusia 28 tahun itu belum mendapatkan banyak kesempatan bermain musim ini. Ia bahkan lebih sering menjadi pilihan kedua setelah Kai Havertz dan baru mencetak satu gol sebelum pertandingan Rabu malam, yakni dalam kekalahan adu penalti melawan Fleetwood di Piala Carabao bulan lalu.

Namun, kesempatan tampil sebagai starter melawan Slavia Prague berhasil dimanfaatkan Gyökeres dengan maksimal. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Noni Madueke sebelum mencetak gol kedua Arsenal melalui penyelesaian yang mengesankan.

Arteta Puji Kontribusi Gyökeres

Melansir ESPN, Arteta mengaku puas dengan penampilan Gyökeres. Menurutnya, karakter permainan Slavia Prague dan ruang yang tersedia di lini pertahanan lawan membuat pertandingan tersebut menjadi kesempatan ideal bagi sang penyerang untuk menunjukkan kemampuannya.

"Saya pikir dia bermain sangat bagus," kata Arteta kepada wartawan. "Itu adalah pertandingan yang kami yakini akan sangat bagus untuknya, mengingat tuntutan yang diberikan lawan dan ruang yang bisa dia manfaatkan."

Pelatih asal Spanyol itu menilai kontribusi Gyökeres tidak hanya terlihat dari gol dan assist yang dicatatkannya. Ia juga mampu membangun koneksi yang lebih baik dengan rekan-rekan setimnya sepanjang pertandingan.