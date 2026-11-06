Ruben Amorim Kritik Mentalitas AC Milan Usai Kalah Mengejutkan dari Ferencvaros

JawaPos.com - Ruben Amorim tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah AC Milan menelan kekalahan mengejutkan 0-2 dari Ferencvaros di San Siro pada Kamis. Pelatih asal Portugal itu bahkan mempertanyakan pendekatan dan kesiapan mental timnya dalam menghadapi persaingan di kompetisi Eropa.

Milan sebenarnya datang dengan modal positif setelah mengalahkan rival sekota mereka, Inter Milan, pada akhir pekan sebelumnya. Namun, momentum tersebut gagal dipertahankan ketika mereka menghadapi Ferencvaros di Liga Europa.

Lenny Joseph menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah setelah mencetak dua gol yang memastikan kemenangan tim asal Hungaria tersebut. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan sempurna Ferencvaros di fase liga.

Sementara itu, Milan semakin terpuruk. Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan dan menempati posisi ke-28 klasemen fase liga. Kekalahan tersebut membuat peluang Rossoneri untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa semakin terancam.

Amorim Akui Milan Tidak Siap Bersaing di Dua Kompetisi

Melansir ESPN, Amorim menilai para pemain Milan seharusnya memahami besarnya tanggung jawab ketika mengenakan seragam klub tersebut. Ia tidak bisa menerima penampilan yang ditunjukkan timnya, terutama setelah mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan tren positif dari kemenangan atas Inter.

"Saat bermain untuk Milan, Anda memiliki tanggung jawab," kata Amorim. "Anda tidak bisa bermain seperti ini. Kami belum siap untuk bersaing di dua ajang sekaligus, Serie A dan Eropa. Kami perlu memperbaiki pendekatan kami dalam pertandingan."

Pelatih tersebut juga mengakui bahwa Milan tidak memiliki alasan untuk membenarkan kekalahan di kandang sendiri.