Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal, FPF Janjikan Laga Perpisahan

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) berencana memberikan penghormatan khusus kepada Cristiano Ronaldo setelah memutuskan pensiun dari Timnas Portugal. FPF bahkan menjanjikan sebuah pertandingan perpisahan untuk mengapresiasi perjalanan panjang sang kapten bersama Selecao das Quinas - julukan Timnas Portugal.

Ronaldo mengumumkan pensiun dari Timnas Portugal pada Kamis (5/11/2026). Pengumuman itu ia sampaikan langsung melalui sebuah video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya.

Dalam video tersebut, Ronaldo tampil mengenakan kemeja putih sambil menyampaikan pesan perpisahan kepada tim nasional yang telah dibelanya sejak 2003. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan mengenakan seragam kebanggaan Portugal selama lebih dari 23 tahun.

"Tiba saatnya bagi saya untuk mengembalikan seragam nomor 7 tim nasional kita. Saya tidak pernah merasa seragam itu hanya milik saya seorang. Namun, selama 23 tahun, saya mendapatkan kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya ke berbagai stadion di seluruh dunia," kata Ronaldo dalam unggahan video di akun Instagramnya, Kamis (5/11).

“Hari ini, tiba saatnya untuk menyerahkannya kepada generasi mendatang. Ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ada keputusan-keputusan yang tidak hanya diambil dengan akal pikiran, melainkan juga dengan hati,” sambungnya.

Keputusan Ronaldo mengakhiri kiprahnya bersama Timnas Portugal mendapat respons emosional dari FPF. Federasi menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar CR7 - julukan Cristiano Ronaldo - sekaligus menegaskan bahwa sang kapten merupakan sosok penting dalam perjalanan sepak bola Portugal.

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“Dengan penuh rasa syukur dan kekaguman yang luar biasa, Federasi Sepak Bola Portugal ingin memberikan penghormatan sekaligus mengapresiasi perjalanan karier Cristiano Ronaldo yang begitu luar biasa dalam membela negara. Lebih dari sekadar atlet kelas dunia, kapten kami adalah pemimpin yang menginspirasi, sosok teladan dalam hal dedikasi, sekaligus simbol utama jiwa tim nasional kami,” tulis FPF dalam laman resminya, dikutip Jumat (6/11/2026).

FPF juga menilai Ronaldo telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan sepak bola Portugal. Atas dasar itu, mereka tak ingin keputusan CR7 pensiun berlalu begitu saja.