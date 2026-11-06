Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Duel Sengit Papan Bawah Dimenangkan Le Téfécé

JawaPos.com — Toulouse diprediksi mengalahkan Strasbourg 2-1 pada pekan ke-10 Ligue 1 di Stadium de Toulouse, Sabtu (7/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan memanfaatkan ketangguhan kandang untuk memenangi duel dua tim pengoleksi 10 poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Le Téfécé memperbaiki posisi ke-12 sekaligus meredakan tekanan setelah gagal mencetak gol dalam dua pertandingan liga secara beruntun.

Strasbourg datang dengan modal kemenangan telak 5-1 atas Auxerre, tetapi rapuhnya pertahanan tandang bisa menjadi sasaran tuan rumah.

Tim tamu berada tepat di bawah Toulouse karena kalah selisih gol, sehingga hasil pertemuan ini berpotensi langsung mengubah urutan keduanya di klasemen.

Mengapa Toulouse Lebih Diunggulkan di Kandang? Toulouse memiliki pertahanan kandang yang relatif lebih meyakinkan dibandingkan catatan keseluruhannya musim ini.

Dari 13 gol yang sudah bersarang ke gawang mereka di Ligue 1, hanya lima terjadi ketika bermain di Toulouse.

Pasukan Jens Berthel Askou juga berpeluang memperpanjang catatan tidak terkalahkan di kandang menjadi tiga pertandingan liga.

Jika tercapai, rentetan tersebut akan menyamai periode terbaik mereka tanpa kekalahan di Stadium de Toulouse sepanjang tahun ini.