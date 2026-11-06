Prediksi Skor Hamburger SV vs Borussia Monchengladbach: Die Fohlen Buru 3 Poin dari Dasar Klasemen!

Borussia Monchengladbach memburu kemenangan di kandang Hamburger SV untuk menjaga momentum kebangkitan dari dasar klasemen Bundesliga. (Monchengladbach)
JawaPos.com — Borussia Monchengladbach memburu kemenangan saat menghadapi Hamburger SV di Volksparkstadion pada Sabtu (7/11/2026) pukul 02.30 WIB dalam lanjutan Bundesliga, demi memperbaiki posisi setelah terpuruk di dasar klasemen dengan empat poin dari delapan pertandingan.
Die Fohlen diprediksi menang 2–1, tetapi harus melewati ujian kandang HSV yang sudah mengoleksi sembilan poin dan menempati peringkat ke-15.
Pertemuan ini mempertemukan dua kesebelasan yang membutuhkan tambahan angka untuk menjauh dari tekanan papan bawah.
Bagi Gladbach, keberhasilan membawa pulang tiga poin akan menjaga momentum kebangkitan setelah meraih empat poin dalam dua pertandingan liga terakhir.
Borussia Monchengladbach datang dengan perkembangan hasil yang lebih menjanjikan setelah mengalahkan Stuttgart 3–2 pada 23 Oktober dan menahan Paderborn tanpa gol pada 31 Oktober.
Empat poin dari dua laga tersebut memberikan alasan bagi tim asuhan Alexander Blessin untuk menatap lawatan ini dengan optimisme.
Hasil imbang melawan Paderborn juga menghadirkan sinyal perbaikan pada sektor yang paling bermasalah bagi Gladbach.
Sebelumnya, pertahanan Die Fohlen begitu mudah ditembus hingga mereka mencatatkan jumlah kebobolan terbanyak di Bundesliga musim ini.
Dalam delapan pertandingan, gawang Gladbach sudah kemasukan 22 gol, sebuah catatan yang menjelaskan posisi mereka di urutan ke-18.
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