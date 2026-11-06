Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 6 November 2026 | 15.47 WIB

Prediksi Skor Venezia vs Udinese: Zebrette Bidik Kemenangan, Zanetti Jadi Pembeda

Paolo Zanetti mengawali tugas bersama Udinese dengan menghadapi mantan klubnya, Venezia, dalam duel papan bawah Serie A di Stadio Penzo. (Udinese) - Image

Paolo Zanetti mengawali tugas bersama Udinese dengan menghadapi mantan klubnya, Venezia, dalam duel papan bawah Serie A di Stadio Penzo. (Udinese)

JawaPos.com — Udinese diprediksi mengalahkan Venezia 2-1 di Stadio Penzo pada Sabtu (7/11/2026) pukul 02.45 WIB dalam duel papan bawah Serie A yang menjadi debut Paolo Zanetti bersama Zebrette.

Pertemuan dua tim dengan selisih hanya dua poin ini membuka peluang bagi tim tamu untuk memperbaiki posisi sekaligus memulai usaha keluar dari tekanan ancaman degradasi musim ini.

Prediksi skor Venezia vs Udinese mengarah pada kemenangan tipis tim tamu, meski performa kedua kesebelasan sama-sama mengkhawatirkan.

Pergantian pelatih menjadi faktor menarik karena Zanetti langsung menghadapi mantan klub yang pernah dibawanya meraih promosi.

Udinese baru mengumpulkan lima poin dari 10 pertandingan, sedangkan Venezia terpuruk di dasar klasemen dengan tiga poin.

Artinya, hasil pertandingan ini akan sangat memengaruhi persaingan kedua tim di kelompok terbawah, meski perjalanan kompetisi masih panjang.

Mengapa Udinese Mengandalkan Debut Paolo Zanetti?

Udinese mengandalkan kehadiran Paolo Zanetti untuk memutus rentetan hasil buruk setelah manajemen mengakhiri kerja sama dengan Kosta Runjaic.

Kekalahan telak 2-5 dari Roma pada pertandingan terakhir menjadi penutup perjalanan pelatih asal Jerman tersebut bersama Zebrette.

Runjaic sebelumnya menjalani dua tahun pertama yang cukup baik, tetapi situasi musim ini berubah drastis. Raihan lima poin dalam 10 laga merupakan awal musim terburuk Udinese di Serie A sepanjang abad ini.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Udinese vs AS Roma di Serie A: Giallorossi Punya Modal Kuat untuk Menang di Kandang Lawan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Udinese vs AS Roma di Serie A: Giallorossi Punya Modal Kuat untuk Menang di Kandang Lawan

Minggu, 1 November 2026 | 00.53 WIB

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Prediksi Skor Torino vs Udinese: Il Toro Cari Kemenangan Kandang, Tamu Ingin Bangkit - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Torino vs Udinese: Il Toro Cari Kemenangan Kandang, Tamu Ingin Bangkit

Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore