Prediksi Skor Venezia vs Udinese: Zebrette Bidik Kemenangan, Zanetti Jadi Pembeda

Paolo Zanetti mengawali tugas bersama Udinese dengan menghadapi mantan klubnya, Venezia, dalam duel papan bawah Serie A di Stadio Penzo. (Udinese)
JawaPos.com — Udinese diprediksi mengalahkan Venezia 2-1 di Stadio Penzo pada Sabtu (7/11/2026) pukul 02.45 WIB dalam duel papan bawah Serie A yang menjadi debut Paolo Zanetti bersama Zebrette.
Pertemuan dua tim dengan selisih hanya dua poin ini membuka peluang bagi tim tamu untuk memperbaiki posisi sekaligus memulai usaha keluar dari tekanan ancaman degradasi musim ini.
Prediksi skor Venezia vs Udinese mengarah pada kemenangan tipis tim tamu, meski performa kedua kesebelasan sama-sama mengkhawatirkan.
Pergantian pelatih menjadi faktor menarik karena Zanetti langsung menghadapi mantan klub yang pernah dibawanya meraih promosi.
Udinese baru mengumpulkan lima poin dari 10 pertandingan, sedangkan Venezia terpuruk di dasar klasemen dengan tiga poin.
Artinya, hasil pertandingan ini akan sangat memengaruhi persaingan kedua tim di kelompok terbawah, meski perjalanan kompetisi masih panjang.
Udinese mengandalkan kehadiran Paolo Zanetti untuk memutus rentetan hasil buruk setelah manajemen mengakhiri kerja sama dengan Kosta Runjaic.
Kekalahan telak 2-5 dari Roma pada pertandingan terakhir menjadi penutup perjalanan pelatih asal Jerman tersebut bersama Zebrette.
Runjaic sebelumnya menjalani dua tahun pertama yang cukup baik, tetapi situasi musim ini berubah drastis. Raihan lima poin dalam 10 laga merupakan awal musim terburuk Udinese di Serie A sepanjang abad ini.
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