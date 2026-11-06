Piala Asia 2027 Diundur, I.League Bakal Atur Ulang Jadwal Super League

JawaPos.com - Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menyebut mundurnya jadwal Piala Asia 2027 berdampak terhadap kalender kompetisi Super League 2026/2027. Ferry mengatakan, pihaknya akan menata ulang jadwal kompetisi agar musim berjalan lebih efisien.

Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengubah jadwal penyelenggaraan Piala Asia 2027. Turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2027 itu kini diundur menjadi Desember 2027 hingga Januari 2028.

Perubahan tersebut membuat I.League memiliki ruang untuk mengatur kembali kalender kompetisi domestik. Ferry menyebut pihaknya akan berupaya memajukan sejumlah pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027 dan seterusnya.

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“Ya buat liga tentunya kami akan berupaya untuk bisa memadatkan atau menarik pertandingan-pertandingan yang kita *extend* ke bulan Februari dan seterusnya menjadi seperti apa yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ferry di Jakarta, dikutip Jumat (6/11).

Menurut Ferry, penyesuaian tersebut memungkinkan seluruh kompetisi di Indonesia berakhir pada Mei 2027. Padahal, dalam perencanaan sebelumnya, kompetisi baru akan rampung pada Juni 2027 karena harus menyesuaikan agenda Piala Asia.

“Dengan begitu berakhirnya kompetisi di semua strata liga ini akan berakhir di bulan Mei. Di mana semula setelah adanya Piala Asia kemarin itu, jadwalnya di bulan Juni. Jadi lebih ideal, lebih bagus. Rasanya sih kalau melihat tadi ya akan akan kita apa, akan kita majukan ke bulan Januari dan seterusnya,” tuturnya.

Sebelum Piala Asia 2027 diundur, Super League 2026/2027 semula baru akan memasuki pekan ke-18 pada 7 Februari 2027. Jadwal itu disusun dengan mempertimbangkan Piala Asia 2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 5 Februari.

Dengan perubahan kalender turnamen tersebut, I.League kini memiliki peluang untuk memajukan pertandingan Super League ke Januari 2027. Jika rencana itu terealisasi, kompetisi domestik bisa berjalan lebih awal sekaligus berakhir pada Mei 2027.