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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 13.54 WIB

AC Milan Dibikin Malu Klub Hungaria, Tumbang 0-2 di Tangan Ferencvaros

AC Milan sempat unggul 3-0 sebelum Atalanta bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Rossoneri akhirnya mengamankan tiga poin di San Siro. (Dok. ACM) - Image

AC Milan sempat unggul 3-0 sebelum Atalanta bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Rossoneri akhirnya mengamankan tiga poin di San Siro. (Dok. ACM)

JawaPos.com - Lenny Joseph membuat AC Milan tumbang 0-2 saat menjamu  klub Hungaria Ferencvaros dalam matchday keempat fase liga Liga Europa di San Siro pada Jumat.

Joseph membuat Rossoneri gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri, berkat dua golnya.

Kekalahan ini membuat tim asuhan Ruben Amorim menempati posisi 27 dalam klasemen Liga Europa dengan tiga poin, atau  satu poin dari peringkat 24 yang menjadi batas akhir playoff fase gugur.

Ferencvaros yang mencatat hasil empat kemenangan, menempati posisi ketiga dengan 12 poin, demikian laman UEFA.

Milan masuk lapangan dengan kepercayaan diri besar setelah mengalahkan Inter Milan 3-1 dalam Derby della Madonnina akhir pekan lalu. Namun, mereka tidak tampil dengan kekuatan terbaik karena sejumlah pemain cedera.

Kiper utama Mike Maignan absen akibat skorsing setelah menerima kartu merah kalah kalah 0-3 dari Bournemouth. Mereka harus menurunkan kiper pilihan ketiga, Lorenzo Torriani.

Ferencvaros justru mengawali pertandingan dengan lebih meyakinkan, dengan langsung memberikan ancaman melalui tembakan Kristoffer Zachariassen yang memaksa Torriani bekerja keras.

Milan hampir kebolan akibat kesalahan Ardon Jashari yang salah memberikan umpan ke belakang. Bola berhasil direbut Lenny Joseph yang kemudian berhadapan satu lawan satu dengan Torriani, tetapi penyelesaian sang penyerang melebar dari sasaran.

Rossoneri baru mendapatkan peluang berarti pada menit ke-39. Alphadjo Cisse melepaskan tembakan voli setelah menerima bola dari Goncalo Ramos, yang  melambung di atas mistar.

Editor: Banu Adikara
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