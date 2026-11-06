AC Milan Dibikin Malu Klub Hungaria, Tumbang 0-2 di Tangan Ferencvaros

AC Milan sempat unggul 3-0 sebelum Atalanta bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Rossoneri akhirnya mengamankan tiga poin di San Siro. (Dok. ACM)
JawaPos.com - Lenny Joseph membuat AC Milan tumbang 0-2 saat menjamu klub Hungaria Ferencvaros dalam matchday keempat fase liga Liga Europa di San Siro pada Jumat.
Joseph membuat Rossoneri gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri, berkat dua golnya.
Kekalahan ini membuat tim asuhan Ruben Amorim menempati posisi 27 dalam klasemen Liga Europa dengan tiga poin, atau satu poin dari peringkat 24 yang menjadi batas akhir playoff fase gugur.
Ferencvaros yang mencatat hasil empat kemenangan, menempati posisi ketiga dengan 12 poin, demikian laman UEFA.
Milan masuk lapangan dengan kepercayaan diri besar setelah mengalahkan Inter Milan 3-1 dalam Derby della Madonnina akhir pekan lalu. Namun, mereka tidak tampil dengan kekuatan terbaik karena sejumlah pemain cedera.
Kiper utama Mike Maignan absen akibat skorsing setelah menerima kartu merah kalah kalah 0-3 dari Bournemouth. Mereka harus menurunkan kiper pilihan ketiga, Lorenzo Torriani.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Ferencvaros: Koni De Winter Bikin Pertahanan Sulit Ditembus
Ferencvaros justru mengawali pertandingan dengan lebih meyakinkan, dengan langsung memberikan ancaman melalui tembakan Kristoffer Zachariassen yang memaksa Torriani bekerja keras.
Milan hampir kebolan akibat kesalahan Ardon Jashari yang salah memberikan umpan ke belakang. Bola berhasil direbut Lenny Joseph yang kemudian berhadapan satu lawan satu dengan Torriani, tetapi penyelesaian sang penyerang melebar dari sasaran.
Rossoneri baru mendapatkan peluang berarti pada menit ke-39. Alphadjo Cisse melepaskan tembakan voli setelah menerima bola dari Goncalo Ramos, yang melambung di atas mistar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022