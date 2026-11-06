Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Laskar Sapeh Kerrab Menang Tipis di Kandang

Madura United akan menghadapi Arema FC. (Dok. Angga Saputro)
JawaPos.com - Madura United menjamu Arema FC di pekan kesembilan Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Dalam lima pertandingan terakhir di Super League, Arema FC berhasil meraih dua kemenangan. Melansir Transfermarkt, Madura United hanya memenangkan satu laga dan dua laga berakhir imbang.
Performa Madura United sebenarnya cukup baik menjelang menghadapi Arema FC. Dari sisi hasil, mereka berhasil memenangkan dua laga, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.
Namun Madura United, merupakan tim yang tidak pernah tersentuh kekalahan ketika bermain di depan publik sendiri. Dari empat laga kandang, Laskar Sapeh Kerrab memenangkan tiga laga dan satu hasil imbang.
Sementara Arema FC, masih belum menemukan performa terbaiknya. Dalam lima laga terakhir, mereka meraih tiga kekalahan, satu kemenangan, dan satu imbang.
Bahkan, rekor laga tandang Singo Edan musim ini juga tidak memuaskan. Dari tiga laga tandang, Arema FC mengalami dua hasil imbang dan satu kekalahan.
Dengan performa kedua tim, Madura United tampaknya akan memenangkan laga kalo ini. Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Arema FC.
Dari sisi pemain, Angga Saputro memastikan Madura United sudah melakukan persiapan dengan sangat baik. Sang kiper juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga dan suporter.
"Untuk persiapannya tim sudah baik. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Madura United. Keluarga dan suporter menjadi motivasi saya memberikan yang terbaik buat Madura United," kata Angga Saputro yang dikutip dari kanal YouTube resmi Madura United, Jumat (6/11/2026).
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