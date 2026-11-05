Ronaldo Resmi Pensiun dari Timnas Portugal, Sampaikan Pesan Perpisahan Menyentuh

Cristiano Ronaldo resmi pensiun dari Timnas Portugal setelah 23 tahun membela Selecao das Quinas. (Dok. Instagram/@cristiano)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Portugal pada Kamis (5/11/2026). Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pemain berjuluk CR7 itu bersama Selecao das Quinas yang telah berlangsung selama lebih dari 23 tahun.
Pengumuman pensiun disampaikan Ronaldo melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, megabintang berusia 41 tahun itu tampil mengenakan kemeja putih sambil membacakan pesan perpisahan untuk Timnas Portugal yang telah dibelanya sejak 2003.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pengumuman tersebut adalah keputusan Ronaldo untuk melepas seragam bernomor punggung 7. Dia mengaku mendapat kehormatan sekaligus tanggung jawab besar selama lebih dari dua dekade mengenakan nomor ikonik tersebut.
"Tiba saatnya bagi saya untuk mengembalikan seragam nomor 7 tim nasional kita. Saya tidak pernah merasa seragam itu hanya milik saya seorang. Namun, selama 23 tahun, saya mendapatkan kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya ke berbagai stadion di seluruh dunia," kata Ronaldo dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, Kamis (5/11).
Ronaldo menyadari bahwa keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara mudah. Dia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya melibatkan pertimbangan rasional, tetapi juga perasaan.
"Hari ini, tiba saatnya untuk menyerahkannya kepada generasi mendatang. Ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ada keputusan-keputusan yang tidak hanya diambil dengan akal pikiran, melainkan juga dengan hati," sambungnya.
Ronaldo pertama kali membela Timnas Portugal pada 20 Agustus 2003 di bawah asuhan pelatih Luiz Felipe Scolari. Saat itu, dia masih berusia 18 tahun dan memulai perjalanan yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola.
Selama membela Portugal, Ronaldo mencatatkan 234 penampilan dengan torehan 146 gol dan 45 assist. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pemegang rekor penampilan dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi tim nasional Portugal.
Di balik sederet pencapaian individu tersebut, Ronaldo mengaku selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik setiap kali mengenakan seragam Portugal. Ambisi untuk terus berkembang dan membawa negaranya meraih prestasi lebih tinggi menjadi bagian penting dari perjalanan karier internasionalnya.
"Sepanjang karier saya bersama tim nasional, saya selalu memacu diri melampaui batas kemampuan. Saya ingin menang, saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin mencatatkan sejarah. Saya selalu menuntut yang terbaik dari diri sendiri. Saya selalu menginginkan lebih. Saya selalu yakin kita bisa melangkah lebih jauh. Dan saya telah memberikan segalanya yang saya miliki untuk seragam ini," tuturnya.
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