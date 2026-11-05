Prediksi Skor KuPS vs Gent: Tuan Rumah Menang Sekali dalam 17 Laga Eropa

JawaPos.com - K.A.A. Gent diprediksi mampu membawa pulang kemenangan saat menghadapi Kuopion Palloseura (KuPS) dalam lanjutan UEFA Conference League 2026/2027.

Kedua tim akan bertemu pada matchday ketiga fase liga di Tammelan Stadion, Tampere, Finlandia, Jumat (6/11/2026) dini hari WIB.

Gent datang dengan modal kualitas tim yang dinilai lebih baik dibandingkan tuan rumah. Klub asal Belgia tersebut memiliki pengalaman dan persaingan di level kompetisi domestik yang lebih tinggi. Faktor itu membuat mereka cukup diunggulkan untuk meraih tiga poin dalam pertandingan kali ini.

Sejumlah prediksi menempatkan peluang kemenangan Gent di kisaran 41 hingga 50 persen. Sementara itu, kesempatan KuPS untuk mengamankan kemenangan berada di angka 23 hingga 33 persen. Hasil imbang juga tetap menjadi kemungkinan, mengingat pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah bagi kedua kesebelasan.

Dari sejumlah prediksi skor yang beredar, kemenangan tipis Gent menjadi hasil yang paling banyak diperhitungkan. Skor 0-1 menjadi salah satu prediksi utama. Selain itu, ada kemungkinan tim tamu menang dengan skor 1-2 atau 0-2.

Rekor KuPS di Kompetisi Eropa Jadi Sorotan KuPS sendiri perlu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memberikan perlawanan. Dukungan suporter diharapkan bisa membantu mereka tampil lebih percaya diri. Meski demikian, performa wakil Finlandia tersebut di kompetisi Eropa belum sepenuhnya meyakinkan.

Catatan KuPS di kompetisi UEFA juga menjadi perhatian. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dari 17 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KuPS masih memiliki pekerjaan rumah ketika menghadapi lawan dengan kualitas dan pengalaman yang lebih baik.

Di sisi lain, Gent juga tidak sepenuhnya datang dengan kondisi ideal. Tim tamu dikabarkan memiliki masalah di lini depan setelah salah satu penyerang andalannya mengalami cedera otot. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketajaman serangan mereka.

Situasi ini membuat pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. KuPS kemungkinan akan berusaha menjaga pertahanan sekaligus mencari peluang melalui serangan balik. Sementara Gent diprediksi lebih banyak mengambil inisiatif untuk menguasai permainan dan menciptakan peluang.