Prediksi Skor Atalanta vs Kairat: Misi Bangkit La Dea di Tengah Tren Buruk

Atalanta berusaha mengakhiri tren negatif saat menjamu Kairat Almaty. (Dok. Instagram/@atalantabc)
JawaPos.com - Atalanta berusaha mengakhiri tren negatif saat menjamu Kairat Almaty dalam lanjutan matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Atalanta untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit di berbagai kompetisi. Tim besutan Maurizio Sarri tersebut baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Parma dalam lanjutan Serie A.
Hasil itu memperpanjang catatan tanpa kemenangan Atalanta menjadi lima pertandingan beruntun di semua kompetisi. Dalam periode tersebut, La Dea juga sudah kebobolan 14 gol. Catatan ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di sektor pertahanan.
Situasi tersebut mendorong Sarri mengambil langkah dengan menggelar pemusatan latihan khusus atau ritiro. Keputusan itu diharapkan dapat membantu para pemain kembali fokus sekaligus memperbaiki koordinasi permainan sebelum menghadapi wakil Kazakhstan.
Di Conference League, perjalanan Atalanta sejauh ini juga belum sepenuhnya konsisten. Mereka sempat membuka kompetisi dengan kemenangan 3-1 atas Pafos, tetapi kemudian harus mengakui keunggulan Ajax setelah kalah 0-2.
Karena itu, pertandingan melawan Kairat memiliki arti penting bagi tuan rumah. Selain membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, Atalanta juga perlu mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil kurang memuaskan.
Eljif Elmas menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membantu kebangkitan tim. Gelandang tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan lini tengah dan serangan. Sementara itu, Charles De Ketelaere berpeluang menjadi pembeda melalui kreativitas dan kemampuannya membuka ruang di pertahanan lawan.
Di lini depan, Nikola Krstovic diprediksi kembali menjadi pilihan utama. Penyerang tersebut membutuhkan dukungan dari para pemain di belakangnya agar Atalanta bisa lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.
Meski sedang berada dalam kondisi kurang ideal, Atalanta tetap memiliki kualitas individu dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan calon lawannya.
Namun, Kairat Almaty tidak datang ke Italia hanya untuk menjadi pelengkap. Klub asal Kazakhstan tersebut juga berusaha memperbaiki performa setelah mengalami pergantian pelatih menjelang pertandingan ini.
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