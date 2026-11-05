Prediksi Skor AC Milan vs Ferencvaros: Rossoneri Bidik Kemenangan di San Siro

AC Milan mengincar kemenangan di San Siro. (AC Milan)
JawaPos.com – AC Milan akan menghadapi Ferencvaros pada matchday keempat fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Jumat (6/11/2026) dini hari WIB.
Kedua tim memiliki kepentingan besar untuk meraih tiga poin, meski datang dengan modal berbeda. Milan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara. Sementara itu, Ferencvaros ingin melanjutkan catatan sempurna sekaligus menjaga peluang finis di delapan besar dan lolos langsung ke babak 16 besar.
Pertandingan ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama memiliki alasan untuk tampil menyerang. Milan tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri. Namun, Ferencvaros juga bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.
Perjalanan Milan di Liga Europa musim ini belum berjalan sesuai harapan. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Rossoneri baru mengumpulkan tiga poin. Mereka sempat mengalami kesulitan pada dua laga awal sebelum akhirnya meraih kemenangan telak 4-0 atas Salzburg.
Sayangnya, hasil positif tersebut tidak mampu dilanjutkan pada pertandingan berikutnya. Milan harus mengakui keunggulan Bournemouth setelah kalah dengan skor 0-3. Kekalahan itu membuat posisi mereka tertahan di peringkat ke-24 klasemen sementara fase liga.
Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Ferencvaros menjadi sangat penting. Tambahan tiga poin dibutuhkan agar Milan bisa memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa.
Meski performa di Liga Europa belum konsisten, kondisi Milan di kompetisi domestik memberikan sedikit angin segar. Mereka baru saja meraih kemenangan penting atas Inter Milan dalam Derby della Madonnina dengan skor 3-1 pada 1 November 2026.
Sebelumnya, Milan juga berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 2-0. Dua kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Ruben Amorim menjelang pertandingan melawan wakil Hungaria.
Kemenangan atas Inter memperlihatkan bahwa Milan masih memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi tim-tim kuat. Namun, konsistensi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama ketika tampil di kompetisi Eropa.
Di sisi lain, Ferencvaros datang ke San Siro dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Hungaria tersebut menjadi salah satu tim yang tampil meyakinkan pada awal fase liga Liga Europa musim ini.
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