Prediksi Skor Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes: Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com – Crvena Zvezda akan menjamu Inter Club d'Escaldes dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Rajko Mitić, Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Crvena Zvezda lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Perbedaan kualitas skuad dan tren performa kedua tim menjadi faktor yang membuat tuan rumah diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Crvena Zvezda memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa menjadi pembeda. Marko Arnautović diperkirakan menjadi salah satu andalan di lini depan, sementara Miloš Veljković diharapkan mampu menjaga kestabilan pertahanan.

Pelatih Crvena Zvezda diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Matheus berpeluang mengisi posisi penjaga gawang. Sementara itu, Yuta Nakayama, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, dan Matej Strika diperkirakan mengisi barisan pertahanan.

Di sektor tengah, Mirko Ivanić, Timi Max Elšnik, dan Rade Krunić bisa menjadi pilihan untuk mengatur permainan. Adapun Marko Arnautović, Kristiyan Balov, dan Peter Olayinka diprediksi mengisi lini serang.

Dari kubu lawan, Inter Club d'Escaldes diperkirakan lebih mengutamakan keseimbangan pertahanan. Tim asal Andorra tersebut kemungkinan menggunakan formasi 4-5-1 atau 5-4-1 untuk membatasi ruang gerak para pemain tuan rumah.

Adrià Muñoz diprediksi mengawal gawang, dengan Joan Torres, Chete, Eric de las Heras, dan Sébastien Aguero menjadi pilihan di lini belakang. Marc Alonso, Domi Berlanga, Jean Luc, serta Sascha Andreu berpeluang mengisi sektor tengah. Sementara itu, Abel Argañaraz atau Guillaume Lopez bisa menjadi tumpuan di lini depan.

Crvena Zvezda Lebih Unggul dari Segi Performa Crvena Zvezda datang dengan modal cukup baik. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik, termasuk kemenangan 4-2 atas Macva Sabac. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi wakil Andorra.

Situasi berbeda dialami Inter Club d'Escaldes. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Selain itu, dua kekalahan dari Craiova dan Mjällby membuat posisi mereka belum menguntungkan dalam persaingan fase liga Conference League.