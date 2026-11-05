Manchester United Siap Laporkan Real Madrid Terkait Saga Transfer JJ Gabriel

JawaPos.com - Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan JJ Gabriel, salah satu talenta muda paling menjanjikan di akademi Manchester United.

Namun, upaya klub raksasa Spanyol tersebut untuk merekrut pemain berusia 16 tahun itu terancam menghadapi masalah serius.

Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap klub-klub Eropa yang berusaha mendatangkan Gabriel.

Situasi ini membuat saga transfer sang pemain semakin rumit, terlebih karena ia masih terdaftar sebagai bagian dari akademi Setan Merah.

Gabriel mengejutkan Manchester United pada awal musim ini setelah muncul kabar bahwa dirinya ingin segera meninggalkan Old Trafford. Padahal, ia sempat berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang melakukan debut bersama tim utama United saat menghadapi Brighton & Hove Albion.

Namun, Gabriel kemudian menarik diri dari pertimbangan menjelang pertandingan Piala Carabao. Sejak saat itu, hubungannya dengan klub semakin menjadi sorotan.

Real Madrid Berhasil Menyalip Bayern Munich dan PSG Keinginan Gabriel untuk hengkang disebut berkaitan dengan tuntutan mengenai kesempatan bermain yang diajukan oleh perwakilannya. Namun, tuntutan tersebut kabarnya tidak mendapat tanggapan dari Michael Carrick.

Rencana untuk mengakhiri masa baktinya di Manchester United pun semakin mencuat melalui berbagai perkembangan dan pernyataan dalam konferensi pers.