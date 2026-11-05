Erling Haaland Minta Manchester City Lebih Agresif usai Kalahkan Leipzig di Liga Champions

Erling Haaland meminta Manchester City meningkatkan performa setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas RB Leipzig dalam lanjutan fase liga Liga Champions. (Dok. Instagram/@mancity)
JawaPos.com – Erling Haaland meminta Manchester City meningkatkan performa setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas RB Leipzig dalam lanjutan fase liga Liga Champions, Rabu.
City harus dua kali kehilangan keunggulan sebelum akhirnya memastikan tiga poin di Red Bull Arena. Haaland menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-78. Namun, penyerang asal Norwegia itu merasa timnya seharusnya bisa mengakhiri pertandingan jauh lebih awal.
Melansir ESPN, Haaland menilai City perlu menunjukkan permainan yang lebih agresif, terutama ketika sudah unggul. Menurutnya, tim tidak boleh kehilangan momentum dan harus terus berusaha memperbesar keunggulan.
"Saya rasa kita perlu meningkatkan performa sedikit," kata Haaland kepada TNT Sports. "Saya rasa ketika kita unggul 1-0, kita perlu lebih agresif, berusaha mencetak gol kedua, dan mudah-mudahan gol ketiga. Itulah yang harus kita lakukan sebagai sebuah klub. Kita harus berupaya ke arah itu," tuturnya.
Haaland juga mengungkapkan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki Manchester City. Ia menyoroti penguasaan bola, pengambilan keputusan saat menyerang, hingga kerja sama antarpemain ketika berada dalam fase menyerang maupun bertahan.
"Saya rasa penguasaan bola, kapan harus menguasainya, kapan harus menyerang, kerja sama tim, baik dalam menyerang maupun bertahan. Banyak hal berbeda. Itulah bagian yang bagus, Anda selalu bisa menjadi lebih baik, dan selalu ada kesempatan baru. Sekarang akan ada pertandingan baru dalam tiga hari, jadi itu menyenangkan," ungkap Haaland lagi.
Dalam pertandingan melawan Leipzig, City lebih dahulu unggul melalui gol bunuh diri Castello Lukeba sebelum jeda. Namun, Ridle Baku berhasil menyamakan kedudukan pada awal babak kedua.
Enzo Fernandez kemudian mengembalikan keunggulan tim tamu. Leipzig kembali memberikan perlawanan melalui gol Antonio Nusa yang tampil impresif sepanjang pertandingan.
Ketika laga tampak berjalan menuju hasil imbang, Haaland muncul sebagai pembeda. Ia menyambut umpan brilian Elliot Anderson di tiang belakang untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-78.
Menariknya, Haaland menjalani sebagian besar pertandingan dengan keterlibatan yang relatif minim. Gol tersebut menjadi sentuhan ke-13 yang ia lakukan sepanjang laga.
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