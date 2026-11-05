Barcelona Dipastikan Tanpa Rodri di Laga Perebutan Puncak LaLiga Kontra Atletico

JawaPos.com – Barcelona mendapat kabar buruk menjelang pertandingan penting melawan Atletico Madrid. Rodri dipastikan absen dalam duel perebutan posisi puncak klasemen LaLiga akhir pekan ini akibat cedera hamstring.

Gelandang asal Spanyol tersebut mengalami masalah ketika Barcelona meraih kemenangan 3-0 atas Aston Villa dalam pertandingan Liga Champions, Selasa. Rodri harus ditarik keluar pada babak pertama setelah merasakan ketidaknyamanan pada bagian belakang pahanya.

Melansir ESPN, pemeriksaan yang dilakukan di tempat latihan klub pada Rabu mengonfirmasi bahwa sang pemain mengalami cedera ringan pada otot hamstring kanan.

"Cedera ringan pada otot hamstring kanannya," demikian pernyataan Barcelona mengenai hasil pemeriksaan Rodri.

Cedera tersebut membuatnya dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Atletico Madrid di Metropolitano pada Minggu.

Kondisi Rodri Jadi Perhatian Menjelang Jeda Internasional Barcelona belum memberikan kepastian mengenai berapa lama Rodri harus menepi. Situasinya juga menjadi perhatian tim nasional Spanyol karena jeda internasional akan berlangsung setelah pertandingan akhir pekan ini.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Republik Ceko pada 12 November, sebelum bertemu Inggris tiga hari kemudian. Pelatih Luis de la Fuente dijadwalkan mengumumkan daftar pemain untuk kedua pertandingan tersebut pada Jumat.

Jika Rodri tidak bisa memperkuat tim nasional, kesempatan berikutnya untuk kembali bermain bersama Barcelona kemungkinan hadir saat mereka menjamu Villarreal pada 22 November.

Sejak bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada musim panas, Rodri dengan cepat menjadi pilihan utama di lini tengah. Ia telah mencatatkan 14 penampilan di seluruh kompetisi musim ini dan menyumbangkan satu gol.