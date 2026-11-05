Susah Payah Tumbangkan RB Leipzig, Erling Haaland Minta Manchester City Main Lebih Agresif

Erling Haaland setelah cetak gol ke gawang RB Leipzig. (Dok. Manchester City )
JawaPos.com - Erling Haaland meminta Manchester City bermain lebih agresif setelah kemenangan melawan RB Leipzig di pertandingan keempat Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (5/11/2026).
Satu gol berhasil dicetak Erling Haaland pada menit ke-78. Gol tersebut juga menjadi penentu kemenangan Manchester City setelah sempat bermain imbang 2-2 di menit ke-61.
Mencetak gol untuk Manchester City, tentu membuat senang Erling Haaland. Namun, dia meminta timnya bermain lebih agresif ketika unggul agar bisa mencetak lebih banyak gol.
"Yang terpenting adalah saya membantu tim untuk menang, dan saya berhasil melakukannya hari ini. Saya pikir kita perlu sedikit meningkatkan performa. Ketika kami unggul 1-0, kami perlu lebih agresif untuk mengejar gol, mencoba mencetak gol kedua dan mudah-mudahan gol ketiga. Itulah yang harus kita lakukan sebagai sebuah klub. Kita harus mengusahakannya," kata Erling Haaland kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (5/11/2026).
Pujian khusus diberikan Haaland kepada Enzo Fernandez. Pemain timnas Argentina tersebut menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak gol menit ke-58 dan memberikan assist untuk Haaland.
Sebagai pemain yang baru datang, Enzo Fernandez sudah bisa beradaptasi dengan baik. Hal itu juga yang membuat Haaland terkesan.
"Dia luar biasa, awal yang menakjubkan untuk kariernya di City. Sejujurnya, itulah yang Anda harapkan, langsung tampil bagus. Itu tidak mudah; Anda butuh waktu untuk beradaptasi dan sebagainya. Dia sangat mengesankan - salut!," ujar Erling Haaland.
Gol Erling Haaland ke gawang RB Leipzig, menjadi gol kelimanya di Liga Champions. Penyerang 26 tahun tersebut selalu konsisten mencetak gol dalam tiga pertandingan yang dimainkannya di Liga Champions.
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