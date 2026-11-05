Prediksi Skor BG Pathum United vs Tai Po: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Kedua di ACL Two

JawaPos.com - BG Pathum United akan menjamu Wofoo Tai Po pada matchday keempat Grup F AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di True BG Stadium, Kamis (5/11/2026) pukul 19.15 WIB.

BG Pathum United memiliki peluang besar untuk kembali meraih kemenangan atas wakil Hong Kong tersebut. Selain bermain di kandang sendiri, klub asal Thailand itu juga membawa modal positif setelah mengalahkan Tai Po dengan skor telak 3-0 pada pertemuan pertama pekan lalu.

Hasil tersebut membuat BG Pathum United lebih percaya diri menatap pertandingan kali ini. Mereka tentu ingin kembali mendapatkan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Tai Po datang dengan situasi yang cukup sulit. Wakil Hong Kong tersebut belum mampu meraih poin di fase grup ACL Two musim ini. Mereka juga masih kesulitan menemukan permainan terbaik, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki kualitas individu dan organisasi permainan lebih baik.

Menghadapi BG Pathum United untuk kedua kalinya dalam waktu berdekatan, Tai Po perlu melakukan sejumlah perbaikan. Lini pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar setelah mereka kebobolan tiga gol pada pertandingan sebelumnya.

Dari perkiraan susunan pemain, BG Pathum United kemungkinan tetap mengandalkan formasi 4-1-4-1 atau 4-3-3. Saranon Anuin diprediksi mengisi posisi penjaga gawang, dengan Warris Choolthong, Yeferson Quintana, Edin Osmanovic, dan Ratthasat Buaban di lini belakang.

Kritsada Kaman akan bertugas menjaga keseimbangan permainan di sektor tengah. Sementara itu, Anthony Belmonte, Sarach Yooyen, Hugo Rama, dan Chanathip Songkrasin diperkirakan menjadi pendukung Marin Jurina yang menempati posisi penyerang.

Chanathip menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Gelandang serang asal Thailand tersebut memiliki kemampuan mengatur tempo dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kreativitasnya bisa kembali menjadi masalah bagi pertahanan Tai Po.