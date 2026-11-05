Prediksi Skor Svay Rieng vs Tampines Rovers di ACL Two: Tuan Rumah Berpeluang Kembali Menang

JawaPos.com - Svay Rieng akan kembali menghadapi Tampines Rovers dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027.

Pertandingan Grup G tersebut dijadwalkan berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Kamis (5/11/2026), mulai pukul 19.15 WIB.

Svay Rieng memiliki modal cukup bagus untuk menyambut pertandingan ini. Klub asal Kamboja tersebut baru saja meraih kemenangan telak 5-1 atas Tampines Rovers dalam pertemuan sebelumnya pada 29 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa Svay Rieng mampu memanfaatkan peluang dengan baik ketika menghadapi wakil Singapura itu. Sebaliknya, Tampines Rovers harus segera membenahi sejumlah kelemahan, terutama di sektor pertahanan.

Tambahan tiga poin juga menjadi target penting bagi kedua tim, meskipun kondisi mereka di klasemen Grup G cukup berbeda.

Svay Rieng saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara itu, Tampines Rovers masih berada di dasar klasemen. Mereka belum mendapatkan poin dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan dan memiliki selisih gol minus enam.

Situasi tersebut membuat pertandingan kali ini cukup penting bagi Tampines. Mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di Grup G. Namun, menghadapi Svay Rieng di kandangnya sendiri tentu bukan pekerjaan mudah.