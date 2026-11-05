Legenda Tenis Spanyol Rafael Nadal akan Bergabung dengan Jajaran Direksi Real Madrid

Legenda tenis asal Spanyol Rafael Nadal berpidato saat menerima penghargaan Laureus Sporting Icon dalam Laureus World Sports Awards 2025 di Madrid. (Laureus World Sports Awards)
JawaPos.com - Legenda tenis Spanyol Rafael Nadal akan bergabung dengan jajaran dewan direksi Real Madrid.
Penunjukan peraih 22 gelar Grand Slam tersebut telah disetujui oleh dewan direksi klub dan akan diajukan kepada majelis umum untuk mendapatkan pengesahan.
“Bagi Real Madrid dan seluruh Madridista, merupakan kebanggaan besar bahwa sosok dengan pencapaian olahraga dan kualitas pribadi seperti dirinya, yang menjadi panutan olahraga Spanyol dan dunia, akan menjadi bagian dari dewan direksi kami serta berkontribusi terhadap masa kini dan masa depan klub,” demikian pernyataan Real Madrid melalui laman resmi pada Rabu.
Klub juga menilai Nadal memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan identitas Real Madrid. Selain prestasinya, mantan petenis nomor satu dunia itu dianggap memiliki karakter kuat, etos kerja, kerendahan hati, serta rasa hormat terhadap lawan dan rekan setim.
“Sosoknya merepresentasikan lebih dari sekadar kesuksesan. Bakat, dorongan untuk terus berkembang, kemampuan berkorban, daya saing, kerendahan hati, rasa hormat kepada lawan dan rekan setim, serta komitmennya terhadap solidaritas menjadikannya teladan, baik di dalam maupun di luar lapangan,” lanjut pernyataan tersebut.
Real Madrid menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut telah ditunjukkan Nadal sepanjang karirnya dan menjadikannya panutan bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Nadal sendiri menyambut positif tawaran tersebut. Petenis yang pensiun pada 2024 itu mengaku menerima proposal dari Real Madrid dengan penuh antusiasme dan siap memberikan kontribusi bagi klub.
“Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Florentino Perez dan seluruh dewan direksi karena telah mengusulkan saya untuk bergabung dengan dewan direksi Real Madrid. Saya menerima tawaran ini dengan penuh antusiasme, keinginan untuk belajar, dan kesiapan untuk memberikan segala yang saya bisa,” ujar Nadal yang dikutip dari The Guardians.
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