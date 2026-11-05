Prediksi Skor Kuching FA vs Gangwon FC: Tuan Rumah Bertekad Balas Kekalahan di ACL Two

Kuching FA bakal menghadapi Gangwon FC di ACL Two 2026/2027. Simak prediksi skor dan kondisi kedua tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Kuching FA akan kembali menghadapi Gangwon FC dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan Grup H tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadium Taha Ariffin, Kamis (5/11/2026) pukul 19.15 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Kuching FA untuk membalas kekalahan dari wakil Korea Selatan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung 29 Oktober 2026, Kuching harus mengakui keunggulan Gangwon FC dengan skor tipis 0-1.
Hasil tersebut membuat pertandingan kali ini diperkirakan berjalan cukup menarik. Kuching FA memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Gangwon FC datang dengan modal kemenangan pada pertemuan pertama.
Baca Juga:Prediksi Skor Gangwon FC vs Kuching FA: Misi Mencari Kemenangan Perdana di AFC Champions League Two
Meski demikian, kedua tim masih membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Grup H. Karena itu, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat sejak menit awal.
Kuching FA memiliki catatan yang belum terlalu meyakinkan menjelang pertandingan tersebut. Dari lima laga terakhir di berbagai kompetisi, mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Selain hasil pertandingan yang belum konsisten, lini pertahanan Kuching juga masih perlu mendapat perhatian. Mereka belum mampu mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.
Baca Juga:Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Meski begitu, produktivitas lini serang Kuching FA sebenarnya cukup baik. Mereka berhasil mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir, tetapi juga sudah kebobolan delapan gol.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa Kuching memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Namun, mereka perlu memperbaiki keseimbangan permainan agar tidak mudah kehilangan konsentrasi ketika menghadapi serangan Gangwon.
Di sisi lain, Gangwon FC juga belum sepenuhnya menemukan konsistensi permainan. Dalam lima pertandingan terakhir, wakil Korea Selatan tersebut mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022