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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 5 November 2026 | 19.45 WIB

Prediksi Skor Kuching FA vs Gangwon FC: Tuan Rumah Bertekad Balas Kekalahan di ACL Two

Kuching FA bakal menghadapi Gangwon FC di ACL Two 2026/2027. Simak prediksi skor dan kondisi kedua tim. (Istimewa) - Image

Kuching FA bakal menghadapi Gangwon FC di ACL Two 2026/2027. Simak prediksi skor dan kondisi kedua tim. (Istimewa)

JawaPos.com - Kuching FA akan kembali menghadapi Gangwon FC dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan Grup H tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadium Taha Ariffin, Kamis (5/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Kuching FA untuk membalas kekalahan dari wakil Korea Selatan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung 29 Oktober 2026, Kuching harus mengakui keunggulan Gangwon FC dengan skor tipis 0-1.

Hasil tersebut membuat pertandingan kali ini diperkirakan berjalan cukup menarik. Kuching FA memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Gangwon FC datang dengan modal kemenangan pada pertemuan pertama.

Meski demikian, kedua tim masih membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Grup H. Karena itu, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat sejak menit awal.

Kuching FA memiliki catatan yang belum terlalu meyakinkan menjelang pertandingan tersebut. Dari lima laga terakhir di berbagai kompetisi, mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Selain hasil pertandingan yang belum konsisten, lini pertahanan Kuching juga masih perlu mendapat perhatian. Mereka belum mampu mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.

Meski begitu, produktivitas lini serang Kuching FA sebenarnya cukup baik. Mereka berhasil mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir, tetapi juga sudah kebobolan delapan gol.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Kuching memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Namun, mereka perlu memperbaiki keseimbangan permainan agar tidak mudah kehilangan konsentrasi ketika menghadapi serangan Gangwon.

Di sisi lain, Gangwon FC juga belum sepenuhnya menemukan konsistensi permainan. Dalam lima pertandingan terakhir, wakil Korea Selatan tersebut mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Editor: Edi Yulianto
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