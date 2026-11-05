Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Ferencvaros: Koni De Winter Bikin Pertahanan Sulit Ditembus

JawaPos.com - AC Milan akan menjamu Ferencvaros di pertandingan keempat Liga Europa. Laga tersebut akan dimainkan di San Siro, Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Koni De Winter memastikan kondisi fisiknya sudah siap bermain untuk laga melawan Ferencvaros. Dia mengaku senang dengan banyaknya pertandingan dan selalu berusaha untuk siap.

"Saya merasa baik secara fisik maupun mental. Ketika ada banyak pertandingan, sangat menyenangkan untuk bekerja keras sehingga saya selalu siap bermain. Saya menikmatinya dan selalu berusaha untuk siap menghadapi setiap pertandingan," kata Koni De Winter yang dikutip laman resmi AC Milan, Kamis (5/11/2026).

Di lini pertahanan, De Winter mengaku kerja samanya dengan para bek sudah terjalin dengan baik. Bek 24 tahun itu juga senang bermain bersama Strahinja Pavlovic.

"Saya merasa nyaman bermain bersama rekan-rekan setim saya di lini pertahanan. Kami telah banyak berlatih dan sekarang kami semua saling mengenal dengan baik. Sangat menyenangkan bermain dengan Pavlo. Dia pemain yang sangat bagus dan kami selalu saling memahami," ujar De Winter.

Mengenai tim lawan, De Winter menilai Ferencvaros punya kepercayaan diri ketika bermain. Namun, bek timnas Belgia tersebut berusaha untuk menjaga pertahanan AC Milan tidak kebobolan dan memenangkan pertandingan.

"Mereka bermain sangat baik dan penuh percaya diri. Kami akan memberikan segalanya untuk menjaga gawang tetap bersih dan mengalahkan mereka. Kami tahu itu tidak akan mudah," pungkas Koni De Winter.

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Ferencvaros Koni De Winter dan Strahinja Pavlovic menjadi andalan di lini belakang. Melansir Sports Mole, AC Milan juga menyiapkan pemain-pemain tajam di lini depan seperti Alphadjo Cisse, Christian Pulisic, dan Goncalo Ramos.