Prediksi Skor Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua: Tim Tamu Hadapi Tantangan Berat di Markas Lawan

JawaPos.com - Machida Zelvia akan kembali menghadapi Shanghai Shenhua dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Two 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Machida memiliki peluang untuk melanjutkan catatan positif setelah berhasil mengalahkan wakil Tiongkok tersebut pada pertemuan sebelumnya.

Pertandingan Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua dijadwalkan berlangsung di Machida GION Stadium, Kamis (5/11/2026) pukul 17.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk semakin memperkuat posisi di puncak klasemen Grup G.

Machida Zelvia datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Mereka saat ini memimpin klasemen sementara Grup G dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Catatan tersebut didapat setelah meraih tiga kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan.

Performa itu memperlihatkan bahwa Machida tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengamankan kemenangan, tetapi juga pertahanan yang cukup sulit ditembus. Konsistensi tersebut menjadi salah satu modal penting menjelang pertandingan melawan Shanghai Shenhua.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Machida Zelvia juga menunjukkan hasil yang positif. Mereka mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa mengalami kekalahan.

Selain itu, lini pertahanan Machida hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan tersebut. Tiga di antaranya bahkan berakhir dengan clean sheet ketika tampil di fase grup AFC Champions League Two.

Catatan tersebut tentu membuat Machida memiliki kepercayaan diri lebih tinggi. Apalagi, mereka sudah mengetahui cara menghadapi permainan Shanghai Shenhua setelah berhasil meraih kemenangan pada pertemuan pertama.