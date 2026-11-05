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Penulis: Antara
Kamis, 5 November 2026 | 16.16 WIB

Erling Haaland jadi Penentu, Manchester City Gebuk RB Leipzig 3-2

Erling Haaland merayakan kemenangan Manchester City atas Liverpool melalui media sosial. Emoji yang menyertai unggahannya disebut memancing reaksi dari pendukung klub rival. (Bein Sports) - Image

Erling Haaland merayakan kemenangan Manchester City atas Liverpool melalui media sosial. Emoji yang menyertai unggahannya disebut memancing reaksi dari pendukung klub rival. (Bein Sports)

JawaPos.com - Manchester City membawa pulang tiga poin setelah menang dramatis 3-2 atas RB Leipzig dalam matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Red Bull Arena, Rabu waktu setempat (Kamis WIB).

Erling Haaland menjadi penentu kemenangan The Citizens setelah mencetak gol pada babak kedua dalam pertandingan yang diwarnai aksi saling berbalas gol.

Kemenangan ini membuat tim asuhan Enzo Maresca mengoleksi sembilan poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara. Sementara itu, RB Leipzig tertahan di posisi ke-29 dengan raihan tiga poin, demikian laman resmi UEFA.

The Citizens membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui gol bunuh diri Castello Lukeba. Gol tersebut berawal dari umpan silang Nico O'Reilly yang mengarah kepada Enzo Fernandez.

Lukeba berusaha memotong arah bola, tetapi sapuannya justru membuat bola masuk ke gawang sendiri. City pun menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Leipzig langsung meningkatkan intensitas serangan. Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui Ridle Baku.

Menerima umpan terobosan Brajan Gruda, Baku melepaskan tembakan dari sisi kanan kotak penalti. Bola mengarah ke tiang dekat dan gagal diantisipasi kiper Gianluigi Donnarumma.

Namun, Manchester City kembali unggul pada menit ke-58. Fernandez mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Iliman Ndiaye.

Tandukan gelandang asal Argentina tersebut mengarah ke sudut kiri gawang dan tidak mampu dijangkau Maarten Vandevoordt. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan tim tamu.


Leipzig tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menyamakan kedudukan. Tiga menit berselang, tepatnya pada menit ke-61, Antonio Nusa mencetak gol kedua tuan rumah.

Gol tersebut berawal dari kemelut di sekitar kotak penalti Manchester City. Christopher Nkunku berhasil mengirimkan umpan kepada Nusa yang berdiri bebas di sisi kiri kotak penalti.

Pemain asal Norwegia itu kemudian melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang yang gagal dihentikan Donnarumma. Kedudukan pun kembali imbang 2-2.

Editor: Banu Adikara
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