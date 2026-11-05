Sejarah Kemenangan Terbesar di Liga Champions! Como Bantai Lens 9-1

JawaPos.com - Como 1907 pesta gol 9-1 saat menghancurkan Lens dalam lanjutan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Bollaert-Delelis pada Kamis. Hasil ini menjadi sejarah kemenangan terbesar di Liga Champions.

Kemenangan Como dengan defisit 8 gol ini menyamai rekor kemenangan terbesar sebelumnya yang dipegang oleh Real Madrid atas Malmö FF (8-0 pada musim 2015-2016) dan Liverpool FC atas Beşiktaş JK (8-0 pada musim 2007-2008).

Namun, perlu dicatat bahwa Como mencetak 9 gol dalam laga ini, di mana hal tersebut membuat klub milik Mirwan Suwarso itu menjadi tim tandang pertama yang mencetak 9 gol dalam satu laga tandang Liga Champions.

Penyerang Anastasios Douvikas menjadi bintang kemenangan tim asuhan Cesc Fabregas setelah mencetak tiga gol, atau hattrick dalam pertandingan tersebut.

Enam gol lainnya dicetak oleh Nico Paz, Lucas da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, Matteo Papaccioli.

Douvikas membuka pesta gol Como pada menit ketujuh. Penyerang asal Yunani itu membelokkan sundulan Maximo Perrone yang mengarah ke tiang jauh setelah situasi sepak pojok.

Tiga poin ini membuat tim debutan asal Italia tersebut menempati peringkat empat dalam klasemen sementara fase liga dengan sembilan poin, demikian laman resmi UEFA.

Douvikas membuka pesta gol Como pada menit ketujuh. Penyerang asal Yunani itu membelokkan sundulan Maximo Perrone yang mengarah ke tiang jauh setelah situasi sepak pojok.