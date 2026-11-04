Paul Merson Beri Peringatan Keras, Manchester United Bisa Terjerumus ke Zona Degradasi

JawaPos.com - Manchester United tengah hadapi periode sulit pada kompetisi Premier League 2026/2027. Hasil buruk membuat posisi klub berjuluk Setan Merah semakin mengkhawatirkan.

Bahkan, mantan pemain Arsenal sekaligus pengamat sepak bola, Paul Merson, memperkirakan tim asuhan Michael Carrick berpotensi terjerumus ke zona degradasi pada Desember mendatang.

Menurut laporan Sky Sports, Manchester United baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea. Hasil tersebut membuat mereka berada di posisi keempat dari bawah klasemen sementara Premier League. Selisih gol menjadi satu-satunya pembeda antara Manchester United dan zona degradasi.

Merson menilai situasi tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Michael Carrick. Ia justru menyoroti keputusan manajemen klub dalam membangun komposisi pemain.

Menurutnya, perekrutan sejumlah pemain belum mampu menghadirkan keseimbangan yang dibutuhkan Manchester United untuk bersaing di level tertinggi.

Beberapa pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko dinilai memiliki kualitas, tetapi belum cukup menjamin produktivitas gol secara konsisten.

Merson juga mempertanyakan keseimbangan lini tengah serta keputusan klub yang baru berencana memperkuat pertahanan pada bursa transfer berikutnya.

Sorotan lainnya tertuju pada Lisandro Martinez yang mendapatkan kartu merah. Merson membandingkan situasi tersebut dengan standar kedisiplinan pada era Sir Alex Ferguson.

Ia menilai Manchester United saat ini membutuhkan ketegasan dan kedalaman skuad agar masalah internal maupun performa di lapangan tidak semakin memburuk.