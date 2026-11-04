Scott McTominay Kembali ke Timnas Skotlandia Usai Jalani Operasi Jantung

Scott McTominay kembali masuk skuad Skotlandia setelah menjalani operasi jantung pada September. (Istimewa)
JawaPos.com - Scott McTominay kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Skotlandia setelah sempat absen akibat menjalani operasi jantung pada September lalu.
Melansir ESPN, gelandang Napoli berusia 29 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan Liga Bangsa-Bangsa melawan Makedonia Utara dan Swiss pada bulan ini. McTominay sebelumnya melewatkan pemusatan latihan pertama karena harus menjalani prosedur medis tersebut.
Kembalinya McTominay menjadi tambahan kekuatan bagi Skotlandia. Selain dirinya, striker Torino, Ché Adams, juga kembali masuk skuad setelah absen pada pertandingan sebelumnya akibat cedera otot.
Bek James Penrice turut mendapatkan kesempatan. Pemain tersebut saat ini menjalani masa peminjaman di Rangers dari klub Yunani, AEK Athens.
Sejumlah Pemain Kembali, Beberapa Nama Absen
Di sektor pertahanan, bek kiri Celtic, Kieran Tierney, juga kembali memperkuat tim nasional. Ia sebelumnya harus meninggalkan pemusatan latihan pertama karena mengalami cedera.
Namun, Skotlandia tidak bisa membawa seluruh pemain yang diharapkan. Bek tengah Scott McKenna harus absen setelah dilaporkan mengalami cedera punggung ketika bermain untuk Dinamo Zagreb.
Selain McKenna, Josh Doig, Colby Donovan, James Wilson, dan Lennon Miller juga mengundurkan diri dari skuad.
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