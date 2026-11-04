Ayah Erling Haaland Ungkap Soal Potensi Kepergian Sang Putra dari Manchester City

JawaPos.com – Alf-Inge Haaland akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan putranya, Erling Haaland, meninggalkan Manchester City di tengah ketidakpastian masa depan klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Alf-Inge menegaskan bahwa sang penyerang asal Norwegia masih berfokus pada sepak bola dan tidak membiarkan persoalan hukum klub mengganggu penampilannya.

Namun, Alf-Inge enggan mengungkapkan apakah kontrak putranya bersama Manchester City memiliki klausul khusus yang memungkinkan kepindahan apabila klub mengalami degradasi.

Spekulasi mengenai masa depan Haaland mencuat setelah komisi independen menyatakan Manchester City bertanggung jawab atas 114 dari 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League yang diselidiki.

Klub tersebut telah mengajukan banding atas putusan itu pada 1 Oktober 2026 dan membantah temuan yang disampaikan komisi.

Situasi tersebut memunculkan berbagai kemungkinan sanksi, mulai dari denda dan pengurangan poin hingga pengusiran dari Premier League, meskipun belum ada keputusan akhir.

Alf-Inge menegaskan bahwa dirinya tidak dapat memberikan komentar mengenai isi kontrak Erling, termasuk keberadaan klausul pelepasan jika Manchester City terdegradasi.