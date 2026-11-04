Mantan Kiper Real Madrid Sebut Manajemen Lakukan Kesalahan dengan Perpanjangan Kontrak Vinicius

Penampilan Vinicius Jr. saat Real Madrid menghadapi RB Leipzig mendapat sorotan. Santi Canizares meminta sang winger kembali bekerja keras, sementara Yan Diomande mulai menunjukkan potensi sebagai pesaingnya. (Instagram/@vinijr)
JawaPos.com - Masa depan Vinicius Junior kembali menjadi bahan perdebatan di Real Madrid. Kali ini, kritik datang dari mantan kiper Los Blancos, Santiago Canizares, yang menilai manajemen klub telah melakukan kesalahan dengan memberikan kontrak baru kepada pemain asal Brasil tersebut.
Perpanjangan kontrak Vinicius menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di sekitar Real Madrid sejak musim panas lalu. Ketika itu, masa depan sang pemain sempat tidak menentu dan ia dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Arsenal.
Setelah melalui proses negosiasi, Real Madrid akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempertahankan Vinicius dengan kontrak jangka panjang.
Namun, performanya yang kurang meyakinkan sejak awal musim, ditambah kemunculan Yan Diomande, membuat keputusan tersebut kembali dipertanyakan. Canizares bahkan merasa Real Madrid seharusnya membiarkan kontrak Vinicius berakhir tanpa memberikan perpanjangan.
Canizares Ingin Vinicius Pergi Gratis pada 2027
Melansir defensa Central, dalam penampilannya di program COPE, Canizares melontarkan kritik tajam terhadap keputusan manajemen Real Madrid. Ia menilai kontribusi Vinicius selama membela klub sudah cukup untuk dianggap terbayar, sehingga perpanjangan kontrak bukan keputusan yang tepat.
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“Saya pikir memperpanjang kontrak Vinicius adalah sebuah kesalahan karena pemain itu sudah sepenuhnya membayar dirinya sendiri,” kata Canizares.
“Saya ingin mereka tidak memperpanjang kontraknya dan agar dia pergi secara gratis pada musim panas tahun 2027.”
Canizares juga meragukan ketertarikan klub-klub besar terhadap Vinicius. Menurutnya, karakter sang pemain bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi klub yang ingin merekrutnya.
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