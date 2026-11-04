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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 18.11 WIB

Eks Striker Madrid Sebut Mourinho Harusnya Cadangkan Vinicius Sejak Awal Musim

Vinicius Junior (Bein Sports) - Image

Vinicius Junior (Bein Sports)

JawaPos.com - Real Madrid mulai menunjukkan kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir setelah Jose Mourinho melakukan sejumlah perubahan taktik. Los Blancos perlahan menemukan performa terbaiknya, tetapi keputusan sang pelatih pada awal musim tetap menjadi bahan perdebatan.

Perubahan tersebut mulai terlihat setelah kemenangan dramatis atas Roma. Real Madrid sempat tertinggal 1-3 sebelum bangkit dan mencetak tiga gol dalam 10 menit terakhir untuk mengamankan kemenangan 4-3.

Sejak pertandingan itu, Mourinho melakukan beberapa penyesuaian penting. Federico Valverde digeser ke posisi bek kanan, sementara Bernardo Silva mendapatkan peran lebih besar di lini tengah.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan cara Mourinho mengelola skuadnya. Mantan striker Real Madrid, Poli Rincon, termasuk salah satu sosok yang masih mempertanyakan sejumlah keputusan pelatih asal Portugal tersebut.

Rincon Pertanyakan Keputusan Mourinho soal Bernardo Silva

Melansir Defensa Central, berbicara melalui kanal YouTube Ruben Martin, Rincon menilai Mourinho terlalu lama menyadari bahwa komposisi lini tengah Real Madrid membutuhkan perubahan.

Ia secara khusus menyoroti keputusan Mourinho yang sebelumnya enggan memainkan Bernardo Silva sebagai gelandang tengah.

Jose Mourinho tidak ingin memainkan Bernardo Silva di lini tengah, dan dia akhirnya menggunakan susunan pemain itu di El Clasico karena dia tidak punya pilihan lain,” klaim Rincon.

“Hal terbaik yang telah dilakukan pelatih adalah memperbaiki kesalahannya, karena dia melakukan kesalahan di pertandingan pembuka musim ini.”

Editor: Banu Adikara
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