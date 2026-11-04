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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 18.09 WIB

Javier Tebas Kembali Sindir Real Madrid soal Kasus Negreira: Seperti Mengunyah Permen Karet

Presiden La Liga, Javier Tebas. (Istimewa) - Image

Presiden La Liga, Javier Tebas. (Istimewa)

JawaPos.com - Perseteruan antara Javier Tebas dan Real Madrid kembali memanas. Presiden LaLiga itu melontarkan sindiran terbaru kepada Los Blancos, terutama terkait sikap klub dalam mengawal kasus Negreira yang melibatkan Barcelona.

Tebas menjadi salah satu tokoh utama dalam hari pembukaan konferensi World in Progress (WIP) di Palau de Congressos, Barcelona. Acara tersebut diselenggarakan oleh PRISA Group, El País, dan Cadena SER.

Dalam kesempatan itu, Tebas mengikuti diskusi makan siang bertajuk “Geopolitik di Luar Sepak Bola”. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Sique Rodríguez dan turut menghadirkan Presiden PRISA Joseph Oughourlian serta CEO perusahaan, Pilar Gil.

Setelah acara, Tebas berbicara kepada awak media mengenai sejumlah perkembangan terbaru sepak bola Spanyol. Seperti biasanya, ia tidak melewatkan kesempatan untuk mengkritik Real Madrid.

Melansir AS, Tebas menuduh klub ibu kota Spanyol tersebut terus menentang berbagai kebijakan LaLiga dan merugikan kompetisi melalui saluran televisi resminya.

“Mereka menentang semua yang dilakukan LaLiga dan menyebabkan kerugian besar bagi kami melalui saluran televisinya. Kerugian itu tidak hanya memengaruhi LaLiga, tetapi juga setiap klub dalam kompetisi tersebut. Tujuannya adalah untuk melemahkan LaLiga sehingga dapat mempromosikan kompetisi lain, seperti Liga Super Eropa.”

Tebas Sebut Real Madrid Terus Memperpanjang Kasus Negreira

Salah satu sasaran utama kritik Tebas adalah sikap Real Madrid terhadap kasus Negreira. Ia menilai Los Blancos terlalu berlebihan dalam mengawal proses hukum yang berkaitan dengan dugaan pembayaran Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, José María Enríquez Negreira.

Tebas bahkan menggunakan perumpamaan yang cukup menyindir untuk menggambarkan sikap Real Madrid tersebut.

Editor: Banu Adikara
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